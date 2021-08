Hokejists Kianu Rīvss un airētājs Bredlijs Kūpers - viņi gribēja būt sportisti, bet kļuva par aktieriem

Apņēmīgais airētājs

Bredlijs Kūpers.

Studējot Džordžtaunas universitātē, aktieris Bredlijs Kūpers bija stalts, slaids, spēcīgs, gariem matiem un airēšanas komandā. Treneris, kurš Bredliju komandā pieņēma, atceras: “Tāpat kā visiem, Bredam bija jāpierāda, ka ir kaut kā vērts, un viņā dega nenovērtējama apņēmības liesma. Skaidrs, ka arī šie Bredlija Kūpera sasniegumi ir ziedošanās rezultāts.”

Futbolists ar stipendiju

Čenings Tatums "Džampstrītā" sporta formā izskatās iespaidīgi un ticami. (Foto: ©Sony Pictures/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Aktieris Čenings Tatums komēdijā "Džampstrīta 22" (2014) futbolista formā izskatījās ļoti ticami, acīmredzot tāpēc, ka Rietumvirdžīnijas koledžā viņš esot spēlējis futbolu. Tiesa, savtīgu mērķu vārdā: “Spēlēju tikai stipendijas dēļ. Patiesībā mani interesēja pavisam citas lietas.”

Starp skriešanu un deju

Eimija Adamsa un Džeremijs Renenrs uzdejo. (Foto: Rob Latour/Shutterstock/ Vida Press)

Aktrise Eimija Adamsa vidusskolā nodarbojās ar dejošanu un skriešanu: “Mūsu ģimenē nebija tādu iespēju, un tāpēc universitātē nestudēju. Biju veikla un ātra skrējēja, bet sportu pametu, jo vairāk par visu vēlējos dejot.” Skolas laikā viņa bija spiesta kļūt patstāvīga un, lai samaksātu par dejošanas nodarbībām, strādāja par privātskolotāju un pārdevēju deju apģērbu veikalā.

Hercogienei netipiski

Foto: Mirrorpix / Vida Press

Pirms Keita Midltone kļuva par Kembridžas hercogieni, viņu varēja sastapt, sacenšoties lauka hokejā. Viņa ar šo sporta veidu nodarbojās ne tikai skolas laikā, bet arī vairākas reizes piedalījās universitātes komandas spēlēs.

Uz ledus

Kianu Rīvss - vārtsargs! (Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press)

Viena no aktiera Kianu Rīvsa būtiskākajām kino lomām bija hokejista atveidošana filmā "Jaunās asinis" (1986). Kā izrādās, viņš nemaz netēloja – Kianu esot spēlējis hokeju De La Salle koledžā un vēlāk pieņemts spēlēt Ontario hokeja līgā. “Kanādā spēlēju hokeju un vienmēr domāju, ka būtu forši spēlēt Kanādas olimpiskajā komandā. Tomēr 15 gadu vecumā sāku apgūt aktiermeistarību, piedalīties teātra izrādēs un, kad vidusskolā spēlēju lugā "The Crucible", izlēmu kļūt par aktieri,” un viņš to it nemaz nenožēlojot.

Hokejs esot visiem

Lai gan aktrise Emma Vatsone jau agri kļuva slavena, atpazīstamība neapturēja izglītoties un attīstīt savu sportisko talantu. Studējot Brauna universitātē, aktrise kļuva par universitātes lauka hokeja komandas spēlētāju: “Uzaugot hokejs bija ļoti liela manas dzīves daļa. Hokejs ir lielisks sporta veids, un ļoti svarīgi ir palīdzēt radīt iespējas jauniešiem ar to nodarboties.”

Basketbola komiķis

Džeisons Sudeikiss. (Foto: ddp / Vida Press)

Aktieris Džeisons Sudeikiss basketbolu esot spēlējis dažādās skolās un pat cīnījies pret dažām nākotnes sporta zvaigznēm: “Cilvēki vienmēr jautā par aktieru atlasēm un tajās valdošo nervu spriedzi. Bet es vienmēr atceros mirkli, kad spēlēju pret Taironu Lū. Atnācu un neskatoties izdarīju pāris metienu, mēs trāpījām grozā, un tad viņš atnāca un salauza manu spēli. Saņēmu bumbu, bet viņš mani nobloķēja. Liekas, ka es pat pajokoju: “Ohh, tu arī esi saskatījies NBA superzvaigžņu video.””

Ar sapni par NHL

Stivs Kerels seriālā "Ofiss". (Foto: ©NBC/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Aktieris Stīvs Karels ir uzaudzis Bostonā, pilsētā, kur hokejs ir gluži vai nacionālais sporta veids. Līdz ar to viņš universitātē ir spēlējis hokeju un pat apsvēris karjeru NHL. “Vienā brīdī ir jāizlemj, vai tā būs potenciālā karjera vai tikai jautrs hobijs. Vidusskolā man bija jāizlemj, vai būt I. divīzijas hokeja programmā un cīnīties par vārtsarga vietu, vai jādara kas cits,” viņš izlēma, ka hokejs būs tikai izklaide un tādēļ to piekopa vien zemākā līmenī.