"Vai vienreiz beigsiet zagt manas idejas?" - Žaklīna Cinovska sakašķējas ar jauna boksa šova veidotājiem

Runa ir par aizvadītajā nedēļā reklamēto “nebijuša mēroga boksa šovu”, kas jau drīzumā būs skatāms TV6 kanālā un kam tiek meklēti dalībnieki. Šova aprakstā teikts, ka “sporta leģendu Kaspara Kambalas un Kristapa Zuša komandās sacentīsies dalībnieki, kuri šova laikā profesionālu treneru pavadībā tiks apmācīti, trenēti un sagatavoti noslēdzošajai cīņai ringā”. Bet Žaklīna Cinovska sašutusi – kārtējo reizi esot nozagta viņas ideja!

"Rokijs LV" iestrēgst

Ir vai nav bijusi zādzība, par to lai spriež katrs pats, taču fakts ir tāds, ka pirms diviem gadiem Žaklīna Cinovska sabiedrību informēja par, viņasprāt, vērienīgu projektu – boksa šovu "Rokijs LV", kurā Latvijā pazīstami mūziķi, mākslinieki, politiķi, uzņēmēji un citu profesiju pārstāvji mēnesi trenētos boksā, lai pēc tam, sadalījušies divās komandās, izietu atklātās ringa cīņās. Notika šova prezentācijas pasākums, tika nofilmēta pirmā sparingcīņa, taču Covid-19 pandēmijas dēļ darbs pie projekta apstājās, jo vienkārši visas sporta zāles taču bija slēgtas.

Savu ieceri pie boksa šova producente atsāka pagājušajā vasarā, taču Covid-19 otrais vilnis atkal liedza darbu turpināt, un nu, šajā vasarā, kad varētu mēģināt turpināt šovu, pēkšņi parādās ziņa, ka top cits boksa šovs pēc ļoti līdzīgiem principiem kā Žaklīnas Cinovskas iecerētais. Turklāt tajā iesaistīts bokseris Kristaps Zutis, kurš darbojās arī Žaklīnas šovā…

“Vai jums pašiem nav kauns, ka paši nevarat radoši izdomāt neko oriģinālu?? Lokdauns mūsu TV boksa šovu "Rokijs LV" apstādināja, tad tagad, kad viss atsākas – dažiem netraucē to vienkārši nozagt!!!” sociālajos tīklos pukojās Žaklīna Cinovska, uzsverot, ka šī jau nav pirmā reize, ka kāds nozog cita idejas. Bet, runājot par savu boksa šovu, Žaklīna sociālajos tīklos ierakstīja, ka tas tika izgudrots laikā, kad sabiedrībā sākās interese par boksu tieši Maira Brieža panākumu dēļ. “Kā saka – īstais laiks, īstā vieta. Jau 2017. gadā sākām! Ļoti sarežģīts TV projekts. Tika veiktas aptaujas, apzināti boksa klubi, noskaidrotas TV skatītāju vēlmes un mērķauditorija. Komplicēts projekts! Bet diemžēl to apstādināja lokdauns, nevis nokdauns. Savukārt šodien man šo projektu atsākt liedz tieši nokdauns! Nokdauns no... Kristapa Zuša. “Latvijā nebijis boksa šovs” saki, ja, Kristap? Un par divām komandām arī neko labāku izdomāt nevarēji? Protams, kad ar sistēmu un struktūru konkrētajai idejai esi iepazinies, vietiņa, kā teikt, iesildīta – viegli to uzdot par savu. Ļoti vīrišķīgi! Sevišķi, ka Tev pat bail man uzzvanīt, lai informētu vai noskaidrotu, cik tālu esam mēs paši ar atjaunoto versiju,” sociālajos tīklos pie boksera vērsās TV režisore un producente, piebilstot: “Labi, piedošu Tev, Zuša kungs, jo kā Tu pats man par sevi teici: Tev tak smadzenes tomēr atdauzītas. Bet tādas lietas kā pieklājība vai godprātība, ja arī tur bija, tad laikam arī tās izdauzītas.”

Cinovska arī piebilda, ka Kristaps Zutis piedalījās "Rokijs LV" pirmscīņu sparinga raidījuma veidošanā, sadarbība tikusi piedāvāta arī Kasparam Kambalam, ka viņš pēc pandēmijas varētu šajā šovā izveidot divas savas komandas. “Diemžēl svešu, jau izstrādātu, izpētītu TV projektu ideju zagšanu jau vienmēr var paslēpt aiz attaisnojuma – jā, jā, tā jau nav oriģinālideja... Bet vislabāk man patika: mums jau pašiem sen tāda ideja bija!” savā ierakstā "Facebook" uzsvēra Žaklīna.

Zuša pretsitiens

Šis Žaklīnas Cinovskas ieraksts raisīja viedokļu krustuguni komentāros. Vieni uzsvēra, ka ideja par boksa šovu ir veca kā zeme un šādi šovi jau sen notiek TV kanālos visā pasaulē, citi atkal bija Žaklīnas pusē, sakot, ka šis patiešām ir nesmuks gājiens no Kristapa Zuša un jaunā šova veidotāju puses.

Atbildi parādā nepalika arī Kristaps Zutis, savā profilā "Facebook" ierakstot (saglabājam vēstījuma oriģinālrakstību): “Visus jautājumus par postu pie dāmas psihoterapeita, itkā karstums ir beidzies, bet kundzes sasniedzot zināmu vecumu karstuma viļņus mēdz izjust. TUF, The Contender un vēl daudzi, daudzi citi… Kad pirmo reizi tikāmies, teicu ka arī biju domājis par ko līdzīgu, taču neatteicu palīdzēt, kad tobez jebkādas atlīdzības arī darīju, tagad tieku apsudzēts… Savās neveiksmēs vainot citus un dzīvot ilūzijas, ka esi radījusi ko neatkārtojamu man likās ka var tikai Kims no Ziemeļkorejas, bet nē mums ir pašiem sava! Man no pubertātes laikiem ir daudz spilgtu atmiņu ar dīvu, žēl ka tas vilciens tik greizi aizbraucis uz vecumu."

"Pirmajās dienās mūsu projekts ir guvis milzīgu rezonansi un noteikti kļūs par visu laiku labāko realitātes šovu un Jūs tagad katra bulvāpresē varēsit saukt tos par saviem panākumiem boksā, kamēr es esmu uzrīkojis nieka 11 mazos un 2 lielos cīņu šovus ar auditoriju mērāmu desmitos tūkstošos, kamēr viss ko cilvēki zin par Rokiju ir pliks deputāts! Es ceru ka pēc manas atbildes Jums, Jūs saņemsit kripatiņu slavas un sleju bulvārpresē.”

Žaklīna: “Viņš ir melis”

Žurnālam "Kas Jauns", komentējot Kristapa Zuša atbildi, Žaklīna Cinovska teic, ka, izlasot to, esot skaļi smējusies, jo neko citu kā veltīt personīgi aizskarošas rupjības Zutis neesot spējis, arī boksera pārmetumi par nesaņemto atlīdzību ir nevietā.

“Neatteica man palīdzēt? Viņš pats pieteicās! Bija sarunāts, ka šovā cīņas komentēs Anatolijs Kreipāns, un bija doma, ka viņam asistēs kāds ar boksu saistīts cilvēks. Zutis pats pieteicās, ka varētu to darīt! Domāju, nu labi, pamēģināsim, lai nokomentē to treniņcīņu. Un, ja puisim nesanāks, arī nekas – pārskaņosim uzfilmēto materiālu. Taču Kristaps viens pats nokomentēja tīri tā neko! Viņš pats pieteicās un par atlīdzību nebija nekādas runas. Melis, vienkārši melis,” paskaidro Žaklīna Cinovska, piebilstot: “Viņš taču vienkārši varēja piezvanīt un apvaicāties, kā man iet ar "Rokijs LV", vai, kā vienā komentārā bija teikts, kaut vai kā trešo komandu pieaicināt "Rokijs LV" bokserus. Bet nē, pa kluso, neviena vārda, tikai pēc tam komentāros bārsta rupjības. Ak, esot sen jau tādu šovu gribējis taisīt? Ko tad nedarīji?! Desmit gadus bijis boksā, bet šovu taisa tikai tagad, kad to izdomājuši citi, kad personiski iepazinies ar citu idejām, produktu...”

TV3 Group: “Mūsu skatītāji ir kaislīgi boksa satura lietotāji”

Jauno boksa šovu veido producentu grupa "Centaur Films", šova producents ir Kristiāns Alhimionoks, kurš strādājis pie daudzām Andreja Ēķa filmām, bet režisore ir Aija Strazdiņa-Ratinska.

Kāpēc TV6 kanālā būs vērojams jauns boksa šovs, žurnālam "Kas Jauns" komentē mediju grupas "TV3 Group" programmu direktore Gita Pētersone-Rudzīte. “Producentu grupa "Centaur Films" un Kristaps Zutis vērsās pie mediju grupas "TV3 Group" ar ideju par boksa realitātes šovu. Mediju grupas "TV3 Group" pārraidītā satura skatītāji ir kaislīgi boksa satura lietotāji – jau līdz šim esam rādījuši gan Maira Brieža cīņas, gan cīņu mākslas UFC translācijas, tādēļ šova ideju nolēmām attīstīt un vienojāmies par sadarbību. Ņemot vērā plašo sporta realitātes šovu piedāvājumu pasaulē, ar "TV3 Group" veidoto boksa šovu vēlamies skatītājiem piedāvāt vietēji ražotu un lokālajai auditorijai pielāgotu saturu, kas, sekojot pasaules tendencēm, radīs lielisku izklaidi skatītājiem un aizraujošu pieredzi tā dalībniekiem!”

Zutis tikmēr jau reklamē šovu?

Internetā tikmēr nonācis video, kurā, kā var šķist, Zutis jau reklamē savu jauno šovu. Tur kāds puisis, vārdā Aivars, izrāda īpašu nepatiku pret Zuti, piesaucot arī pat vārdu "slepkavība". Taču video turpinājumā redzams, ka Zutis savu apvainotāju saticis uz ielas un ar izskaidrojošiem vārdiem un rīcību liek puisim atvainoties. Vai tas viss ir šova sastāvdaļa vai nē, tas jāspriež katram, un to, visticamāk, parādīs laiks.

