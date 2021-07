"Es bieži braukāju ar velosipēdu, nodarbojos ar sportu un vadu aktīvu dzīvesveidu," pastāsta Rīna Tamma, kas darbojas medicīnas jomā.

Liktenīgajā 5.jūnija rītā viņa nolēma pavizināties ar velosipēdu, bet paspēja pabraukt vien 60 metrus. "No sākuma es vispār nesapratu, ka putni uzbrūk. Pēkšņi, kad viņas sāka uzlidojumu – viena no priekšas, otra no aizmugures – es sapratu, ka viņas man uzbrūk," stāsta Rīna.

Sieviete centusies putnus atvairīt ar rokām, bet rezultātā nokritusi no velosipēda un salauzusi pleca kaulu. Ar šādu putnu agresiju viņa saskārusies pirmo reizi.

"Protams, ligzdošanas laikā putnu kļūst vairāk, bet agrāk viņi neuzbruka," novērojusi Rīna, piebilstot, ka tagad baidās no kaijām. "Šie putni tomēr ir diezgan lieli un kad uzbrūk, tad ir bailīgi."

Kā skaidro Igaunijas ornitoloģijas biedrībā, putni uzbrūk cilvēkiem tikai tāpēc, ka vēlas aizsargāt savus putnēnus. Putni tādā veidā cilvēku cenšas aizbiedēt no tuvumā esošās ligzdas.

Jebkurā gadījumā esot labāk turēties pa gabalu no vietas, kur ligzdošanas periodā lidinās lielās kaijas, norāda eksperti.