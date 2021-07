"Romantika jau nenozīmē tikai ziedus," - Uģis Kuģis dod ieteikumus sievietes lutināšanai

Kuģaprāt, sievietes lutināšanai ir jāpieiet citādāk: "Ne vienmēr romantika nozīmē to, ka dari to, kas tev patīk, vai to, kas patīk abiem. Bet puķes var dāvināt tikai, kad esi pateicies dievam par to, ka viņš šīs puķes ir devis. Tad viss būs kārtībā."

"Romantika jau nenozīmē tikai ziedus. Dažās mājās romantika izpaužas tā, ka vīrs pastumj to sievu nedaudz malā un saka, ka nomazgās traukus. Vai arī saka, ka šovakar pasēdēs kopā ar bērnu, lai viņa var izgulēties. Mēs to romantiku esam nolaiduši ļoti zemu ar ziediem un apakšveļas dāvināšanu. Es šajā laikā esmu aizdomājies, ka sievai var uzdāvināt arī daudzas citas lietas, kaut vai tīri praktiskas, kuras sieviete mājās daudz vairāk novērtēs. Bet visromantiskākā dāvana, ko vīrietis var dot sievietei, ir veltīt viņai savu laiku," uzskata kanāla "STV Pirmā!" šova "Mīla burbulī" zvaigzne Uģis Kuģis.