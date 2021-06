Eksperiments glābt attiecības, saslēdzoties kopā rokudzelžos, ukraiņu pārim nes nepatīkamas atziņas. FOTO

Pāris no Harkovas - Aleksandrs Kudlajs (33) un Viktorija Pustovitova (29) - Valentīna dienā nolēma uzsākt eksperimentu, lai glābtu savas irstošās attiecības. Viņi saslēdza savas rokas kopā rokudzelžos un notiekošo dokumentēja sociālajos tīklos.

Kā redzams publicētajos materiālos, viņi kopā darījuši visu - kopā devušies iepirkties, smēķējuši, ēduši, gulējuši, pat gājuši kopā mazgāties.

Jau eksperimenta laikā viņi nenoliedza, ka sastopas ar grūtībām.

"Mums ir problēmas. Kas ir mainījies uz slikto pusi kopš esam saķēdēti? Iegūstot vienu plusu, klāt nāk divi mīnusi. Vika vēlas atgriezties ierastajā dzīves ritmā, viņai pietrūkst iecienītās nodarbes. Centieni pārliecināt viņu, ka varam apvienot viņas un manas nodarbes, viņai neder. Ir jau aizgājis līdz tam, ka vēlos viņai parādīt, kā viņa izskatās no malas - cik viņa ir karstasinīga, kā izzīž problēmu no pirksta. Uzņemu videoklipu, bet viņa to uztver naidīgi," lasāms vienā no pāra ierakstiem sociālajā vietnē "Instagram".

Pēc paziņojuma, ka eksperiments tikai pierādījis to, ka viņi nespēj būt kopā, 29 gadus vecā Viktorija atklājusi, ka viņai ļoti pietrūkusi personīgā telpa. Turklāt, neskatoties uz saķēdēšanu, viņa neesot saņēmusi no Aleksandra kāroto uzmanību. "Mēs bijām visu laiku kopā, bet es nesaņēmu uzmanību. Tā kā bijām visu laiku kopā, tad viņš man neteica: "Man tevis pietrūkst"."

Aleksandrs, kurš ierosināja eksperimentu, norāda, ka nenožēlo centienus glābt attiecības. Tieši eksperiments esot viņam nesis apstiprinājumu tam, ka abi nespēj būt kopā. "Mēs tomēr neatrodamies uz viena viļņa, esam pilnīgi atšķirīgi," atzīst 33 gadus vecais vīrietis.