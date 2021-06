Baiba Indriksone tērpjas savas slavenās mazmeitas dāvinātā kleitā

“Elza šo skaisto kleitu man atveda no Maljorkas. Un arī šī kleita, kas virsū, no smalka lina auduma, man ir dāvana. To man no Itālijas sarūpēja vedekla,” priecīgi atklāja Baiba Indriksone, kas šā gada 22. februārī atzīmēja 89. dzimšanas dienu.

Aktrise atzina, ka ir laimīgs cilvēks, jo vecumdienās jūtas ģimenes un tuvinieku aprūpēta un lutināta. “Man tikai atliek izteikties, ko vēlētos, un viss man tiek sarūpēts. Vienīgais, ko tiešām lūdzu Dieviņam, ir veselība. Viss pārējais un pats svarīgākais – mīlestība – man ir!” sirsnīgi bilda Indriksones kundze.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" svētku dubultnumurā!