Noklausies - vasarīgu singlu "Krūze" izdod dziedātājs Aivo Oskis

“Dziesmas stāsts ir par emocijām. Par to, ka ikdiena sastāv no dažādiem sīkumiem – no emocijām, kas reizēm sakrājas un tad burtiski līst pāri malām, un šajās sajūtās mēs varam viens pret otru kļūt “indīgi”. Videoklipā šis stāsts ir parādīts konkrētās attiecībās, jo tajā redzamais pāris dzīvi tver viegli, varētu pat teikt, pārāk vieglprātīgi līdz notiek nelaime – liels pārbaudījums, kas ir ne tikai svarīgs mirklis attiecībās, bet arī dzīvē kopumā. Nereti tieši tie smagākie, sliktākie brīži ir tie, kas liek saprast, ka dzīve ir jābauda, ir jātver mirkļi, taču pret to nedrīkst izturēties vieglprātīgi. Vizuāli tas parādīts tā, ka klipa sākums un beigas ir tagadne, bet vidus ir viss tas, kas ticis piedzīvots,” stāsta Aivo.

Dziesmas videoklips tika filmēts Portugālē, ietverot gan sadzīviskus, gan pilsētvides, gan ainaviski skaistus skatus. Arī aktrise tam tika īpaši piemeklēta - šajā stāstā redzama Bjanka Bokera no Brazīlijas.

Bjanka un Aivo. (Foto: Publicitātes)

“Videoklipā ir apvienotas dzīves virpuļa pārpilnības un mazās lietas, kas tomēr iezīmējas un kļūst par lielākām. Šķietamā dzīves karuselī mēs beigu beigās atsaucamies un atceramies blāzmas no tiem brīžiem, kad ikdienā esam saskatījuši un ļāvušies priekam pat prasti sadzīviskās lietās. Un tie ir tie momenti, kad mūsu iekšējais kauss tiek piepildīts ar dzīves garšu, esenci. Šī bērnišķīgā, nedaudz vieglprātīgā pasaules uztvere, kuru nedrīkst pazaudēt, bet kurā tajā pašā laikā ir jānotur arī līdzsvars un jāapzinās robežas un prioritātes. Saglabāt bērna skatījumu uz dzīvi, bet arī nopietni attiekties pret pieredzi, ko tā sniedz,” par videoklipā redzamo stāsta tā režisors Jāzeps Podnieks.

“Tas ir jaudīgs stāstiņš par diviem jauniešiem, kuri uzdzīvo, līdz kāds negadījums viņus gandrīz šķir. Abi ir tik aktīvi, ka filmēšanas stils sader ar notiekošo. Šis klips ir kā dokumentālais kino, izmantojot rokas kameru un dabīgo gaismu,” skaidro operators Ritvars Bluka.

