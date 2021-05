Keita Vinsleta bez grima. Seriāla "Mare of Easttown" recenzija

«Slepkavībai Īsttaunā» viennozīmīgi piemīt ambīcijas gada nogalē cīnīties par labākā miniseriāla godu. Šis tumšo noskaņu caurvītais septiņu sēriju detektīvstāsts vēl tikai turpina pa sērijai iznākt līdz maija nogalei. Tomēr jau tagad varam būt droši, ka 2021. gadā esam tikuši pie pamatīga detektīva.

Gaismas gadiem tālu no Midsomeras

Jaunā HBO miniseriāla nosaukuma tulkojums latviski «Slepkavība Īsttaunā» var asociēties ar bezgalīgajiem izmeklētāju Bārnabiju piedzīvojumiem «Midsomeras slepkavībās». Uzreiz jāatzīst, ka raizēm nav pamata, jo salīdzināt seriālu kvalitātes būtu nepiedienīgi. Abus vieno tikai līķi un izmeklēšana. HBO miniseriāla galvenās lomas atveidotāja Keita Vinsleta ir ne tikai redzama uz ekrāna, bet arī producējusi šo darbu. Intervijās par seriāla uzņemšanas gaitu lasāms, ka britu kinozvaigzne ir uzņēmusies aktieru komandas kapteines lomu arī aizkadrā. Piemēram, kad kādā no filmēšanas dienām notikusi sarežģītas ainas filmēšana, kurā piedalījušies Vinsletas gados jaunākie kolēģi, Keita ir palikusi pēc savas darba dienas beigām, lai viņus atbalstītu ar padomu un psiholoģisku iedrošināšanu.

Leģendārās «Titānika» Rouzas atveidotājas Vinsletas sirsnība, protams, ir aizkustinoša, tomēr no tā būtu maz labuma, ja pats seriāls nebūtu izdevies godam. Izmeklētājas Meiras loma ir drosmīgs Vinsletas iznāciens, jo viņas varone uz ekrāna regulāri ir bez grima un nemazgātiem matiem. Ja var ticēt baumām, tad tieši Vinsleta HBO šefus ir pierunājusi, ka tik nereprezentablai ir jābūt galvenās varones ārienei, lai tā kļūtu īsta. Meira ir nedaudz nošņurkusi dzelzs lēdija, kura strādā par izmeklētāju vietējās mazpilsētas policijā. Šajā plašās Amerikas pleķītī virmo absolūts provinciālisms. Īsttaunā puse pilsētas savā starpā ir radinieki vai vismaz zina cits citu. Tā vien šķiet, ka gandrīz visos varoņos ir mazliet rūgtuma par ne līdz galam piepildītajām dzīvēm. Visus varoņus šajā pilsētiņā (vai vismaz tos, kuri ir palikuši) vieno ļoti jaunā vecumā piedzimuši bērni. Ar Īsttaunu iepazīstamies kā, iespējams, garlaicīgāko vietu ASV, kur it kā nekas nenotiek, atskaitot to, ka cilvēki ir diezgan nelaimīgi. Pat viespasniedzējs, kurš ierodas koledžā mācīt rakstītprasmi, ir literāts, kurš pēc savas atzinību guvušās debijas grāmatas izdošanas vairs neko nav spējis uzrakstīt. Savukārt vietējam policistam ir bail no asinīm. Par spīti stereotipiski amerikāniskajai videi jāsaka – gana bieži nākas iedomāties par dažu Latvijas mazpilsētu dzīves noskaņu, tāpēc Amerikas miesta atmosfēra nemaz nav tik nepazīstama, kā par to varētu likt domāt ģeogrāfiskais attālums.

Keitas Vinsletas izmeklētāja Meira jau gadu strādā pie pazudušas meitenes izmeklēšanas lietas bez jelkādiem panākumiem. Sabiedrības spiediens ir radījis nepieciešamību lietai piesaistīt izmeklētāju no reģiona centra, kas, protams, vietējās izmeklētājas godam rīvē kantes un padara viņu vēl nīgrāku. Arī Meiras privātā dzīve nav spoža. Viņa dzīvo kopā ar savu māti kaimiņos bijušajam vīram, kurš tikko ir saderinājies. Meira audzina četrus gadus veco mazbērnu un mudina savu dumpiniecisko meitu gatavoties eksāmeniem, lai vismaz viņa kādu dienu varētu doties pasaulē tālāk par šo Dieva aizmirsto nostūri. Viss sākas pa īstam, kad tiek atrasts vēl kādas jaunas meitenes līķis. Meiras un tikko atbraukušā detektīva tandēma kopdarbā ātri parādās virkne aizdomās turamo, jo izmeklētājiem talkā nāk vēl viena neizbēgama mazpilsētas parādība - tenkas.

Pārskatot sižeta uzstādījumu un tā gaitu, jāsaka – nekas pārsteidzoši oriģināls no «Slepkavības Īsttaunā» gaidāms nav. Tomēr apbur tas, ar kādu rūpību seriāla autori pie šī stāsta ir ķērušies. Tas vēlreiz liek aizdomāties par atziņu, pie kuras gana bieži jānonāk TV vai kino ekrānu vērotājiem. Proti, skatītāju aizraušanai nebūt nevajag sarežģītus kosmiskus ceļojumus. Pie ne mazāk aizraujošiem stāstiem var nokļūt, rūpīgi ielūkojoties pelēkas mazpilsētas sapiņķerētajās cilvēku dzīvēs un attiecībās. Piedevām, skatoties «Slepkavību Īsttaunā», gribas pie ekrāna skaļi paziņot, ka beidzot ir viens labs detektīvs!

Drūmajā mazpilsētā

Ne mazāk būtisks kā kriminālstāsts ir arī pelēkās Delavēras apgabala pilsētiņas varoņu košo raksturu tēlojums. Jau no paša seriāla ievada pārņem sajūta par pārliecinoši labi paveiktu ekrāna darbu. Gluži kā, skatoties uz meistarīga pavāra rokām, apjaut, ka maltīte būs laba, pat ja līdz tās nogaršošanai jāpagaida labs brīdis. Līdzīgi «Slepkavības Īsttaunā» pirmās sērijas pārliecinoši virzās uz priekšu, apliecinot, ka vilšanās nav gaidāma. Arī visas nepieciešamās «garšvielas» pirmo sēriju gaitā tiek pievienotas sabalansēti un prasmīgi. Nedaudz pelēcīgi nomācošo vidi papildina dzēlīgi pārliecinoša humora uzplaiksnījumi. Kriminālizmeklēšanu peripetijas savijas ar personīgiem pārdzīvojumiem un pagātnes skeletu atklāšanu galveno varoņu skapjos.

Kaut gan seriāla veidotāji par budžeta trūkumu, visticamāk, pārlieku sūdzēties nevarēja, jāsaka, ka pats miniseriāla stāsts ir ieturēts pieklusinātā kamerstilā. Veidojot seriālu šādā virzienā, svarīgi, ka gan scenārija rakstīšanā, gan pie režijas grožiem bija pa vienam cilvēkam, nevis plaša komanda. Respektīvi, scenārists Breds Ingelsbijs un režisors Kreigs Zobels, kuriem jāsaka paldies par pamatīgumu. Gan stāsta, gan viss noskaņas pavediens seriāla līdz šim apskatāmajā pirmajā pusē ir izturēts grodi. «Slepkavība Īsttaunā» ietur vislabāko amerikāņu noziegumu izmeklēšanas žanru filmu tradīciju. Seriāls dažbrīd atgādina brāļu Koenu leģendāro filmu «Fargo», citā mirklī rodas asociācijas ar skandināvu kriminālstāstu noskaņu vai Klinta Īstvuda režisēto «Noslēpumu upi», kādam pat atmiņā var iešauties Linča «Tvinpīka». Tā īsti «Slepkavība Īsttaunā» neseko nevienās pēdās un diemžēl neizceļas arī ar oriģinalitāti.

Apvienojot uz ekrāna redzamo ar lasīto par seriālu, nākas secināt, ka liels nopelns tajā ir jau pieminētajai Keitai Vinsletai.

Tāpēc jāatgriežas tieši pie pārdomām par viņas neatsveramo nozīmi seriālā. «Slepkavībā Īsttaunā» angļu zvaigznes atveidotā varone bieži pierāda savu attapību, tomēr ārēji šķiet, ka viņa ir, iespējams, neprofesionālākā izmeklētāja, kādu krimiķos esam redzējuši. Meira ir gaismas gadiem tālu no Ērkila Puaro līdzsvarotības un iznesības. Viņas profesionalitāti bieži var aizēnot pašas privātās dzīves rūgtums. Mazāk meistarīgas aktrises rokās Meiras tēls varētu pārvērsties par neveiklu lauku policistes karikatūru. Viņa īsti nav ne laba māte, ne izcila izmeklētāja un bieži nav pat patīkams cilvēks, tomēr viņa ir īsta, godprātīga un cilvēciski atbruņojoša savā vājumā. Tieši pateicoties Vinsletai, šis seriāls no ierindas detektīva ir pacelts spēcīga cilvēciska stāsta līmenī.

Bet, kā jau mēdz gadīties, kad ir viens spēcīgs līderis, tad pārējais nedaudz paliek ēnā. Otrā plāna sižeta līnijas, kurās reto reizi Vinsleta nav redzama ekrānā, izteikti kontrastē un iepaliek arī izpildījumā. It kā seriāla veidotāji ik pa laikam paņemtu īsas atpūtas pauzes stāsta gaitā. Tomēr ne bez pamata var runāt par «Slepkavību Īsttaunā» potenciālu visaugstākajiem apbalvojumiem. Vinsleta TV seriālā nav piedalījusies 10 gadus kopš «Mildredas Pīrsas» titullomas atveidošanas Holivudas klasikas rimeikā, kas britu aktrisei atnesa «Zelta globusa» balvu par labāko aktrises darbu TV seriālā. Interesanti, ka arī savā iepriekšējā TV seriālu beneficē viņas ekrāna partneris mīlētāja lomā bija Gajs Pīrss. Īsttaunā viņi satiekas atkal, tikai ar plānāku grima kārtu.

"MARE OF EASTTOWN"

Producē HBO. Pirmā sērija: 2021. gada 18. aprīlis, sēriju skaits: 7.

Scenārija autors: Breds Ingelsbijs.

Režisors: Kreigs Zobels.

Lomās: Keita Vinsleta, Gajs Pīrss, Deivids Denmans, Endžurī Raisa un citi.