Lady Gaga atklāj, ka 19 gadu vecumā palikusi stāvoklī. Viņu izvarojis sabiedrībā zināms cilvēks

Par šo sāpīgo un traumējošo pieredzi viņa pastāstījusi prinča Harija un Opras Vinfrijas kopīgi veidotajā piecu sēriju dokumentālajā filmā “Es, kuru jūs neredzat” (“The Me You Can’t See”), kas veltīta garīgajām problēmām. “Man bija 19 gadu un es strādāju šovbiznesa industrijā. Producents man teica – ‘Novelc savas drēbes’. Es viņam atteicu. Es aizgāju un viņš man pateica, ka sadedzinās visus manus ierakstus. Viņš neapstājās. Viņš nepārstāja man pieprasīt izdarīt to, un es burtiski sastingu. Es neatceros, kas notika tālāk,” atklāj Lady Gaga.

Dziedātāja atceras, ka sākumā sajutusi stirpas sāpes, bet pēc tam iestājies absolūts nejutīgums. Notikušā rezultātā Lady Gaga piedzīvojusi nervu sabrukumu un ieslīgusi depresijā. Dažus gadus vēlāk dziedātāja hospitalizēta un klīnikā viņa saņēmusi psihiatrisko aprūpi. “Es slimoju vairākas nedēļas. Tad es sapratu, ka tās ir tādas pašas sāpes, kādas piedzīvoju, kad vīrietis, kurš mani izvaroja, pameta mani esam stāvoklī. Mani mocīja nelabums un vemšana,” stāsta Lady Gaga.

Dziedātāja atzinusies, ka pēc izvarošanas šis producents ieslēdzis viņu ierakstu studijā, kur turējis vairākus mēnešus un pret viņu izturējies nežēlīgi.

Lady Gaga piebilda, ka nolēmusi nekad neatklāt šī producenta vārdu, jo nevēlas jebkad vairs ar viņu satikties aci pret aci. Tas būtu nepieciešams, ja uzsāktu izmeklēšanu vai tiesu.

Popzvaigzne šajā sarunā arīdzan atzinusi, ka bijis laiks, kad viņa apzināti nodarījusi sev fiziskas sāpes. Pēc dziedātājas teiktā, viņai bijuši nepieciešami trīs gadi, lai atrastu veidus, kā tikt galā ar saviem iekšējiem dēmoniem. Lady Gaga aizvien turpina sevis dziedināšanas ceļu un piestrādā pie sava psihoemocionāla stāvokļa.