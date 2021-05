Patiesības stunda ir situsi: izmeklēšanā atklāj, kā žurnālists piemānīja princesi Diānu

Leģendārā intervija ar Diānu notika 1995. gadā, kad prinča Čārlza laulātā draudzene pirmo reizi publiski izteicās par vīra neuzticību, kā arī vērtēja, ka Čārlzs nebūtu piemērots kļūt par karali. Tomēr izmeklēšanā, ko veica "Dyson Investigation", secināts, ka intervija tika panākta, izmantojot viltotus dokumentus. Arī pats žurnālists Martins Bašīrs melojis vadībai, bet vadība vēlāk šo faktu atstāja nesodītu.

Princese Diāna 1997. gadā gāja bojā autokatastrofā Parīzē. (Foto: CNP/AdMedia/SIPA)

Informāciju par izmeklēšanas rezultātiem publicējusi arī britu sabiedriskā raidsabiedrība BBC, atzīstot, ka intervijas sagatavošanā un pēc tās vērojamas "acīmredzamas neveiksmes".

"Mums ir ļoti žēl," paziņoja raidsabiedrībā.

Noslēgtajā izmeklēšanā secināts, ka žurnālists Bašīrs uzrādījis Diānas brālim grāfam Spenseram viltotu bankas maksājuma uzdevumu, lai ar brāļa palīdzību iemantotu Diānas uzticību un nodibinātu kontaktu. Izdrukā tika norādīts, ka mediju grupa, kurā ietilpst britu tabloīdi, veikusi maksājumu karaliskās ģimenes pārstāvjiem, liekot radīt iespaidu, ka cilvēki no princeses tuvākā loka pārdod tabloīdiem ziņas par viņas privāto dzīvi, tāpēc būtu labi, ja viņa par to pastāstītu pati nepastarpināti.

Vēlākās sarunās ar vadību žurnālists noliedza viltojuma faktu, teikts neatkarīgo izmeklētāju komisijas atskaitē.

Martins Bašīrs aizvien ir lepns par 1995. gadā notikušo interviju. (Foto: AFP/Scanpix)

Pats Bašīrs tagad atvainojies par dokumentu viltošanu, tomēr paziņoja, ka aizvien lepojas ar šo interviju, kuras laikā princese pateica slaveno frāzi: "Šajā laulībā mēs esam trīs".

"Bankas izdrukām nebija nekāda sakara ar princeses personīgo lēmumu sniegt šo interviju," viņš uzskata,

piebilstot, ka šo faktu pierāda Diānas rakstītais dokuments, kas nodots neatkarīgo izmeklētāju rīcībā. Viņš uzsver, ka izmeklēšanas vadītāja lorda Daisona rīcībā bija nodoti arī citi būtiski dokumenti, kas to apliecina.

BBC izpilddirektors Tims Deivijs izmeklēšanas gaitā secināto komentē tā: "Lai arī atzinumā teikts, ka Velsas princese Diāna vēlējās sniegt interviju BBC, ir skaidrs, ka intervijas organizēšanas process nebija tādā līmenī, kādu no mums sagaida mūsu auditorija. Mums ļoti žēl. Lords Daisons norādīja uz acīmredzamām kļūdām. BBC vajadzēja ieguldīt vairāk pūļu, lai izmeklētu šos notikumus, un demonstrēt lielāku caurspīdīgumu attiecībā uz to, kas tai jau bija zināms. Šodien BBC noteikumi un reglamenti ir kļuvuši pilnīgāki, tomēr arī tolaik spēkā esošie deva tiesības apturēt intervijas iegūšanu šādā veidā."

Savukārt Bašīram intervija ar princesi kļuva par lielāko karjeras sasniegumu, jo pirmo reizi kāds karaliskās ģimenes pārstāvis tik atklāti izteicās par britu monarhu dzīvi. Diāna intervijā neslēpa ne to, ka šī laulība nav laimīga, ne abu neuzticību, ne sirgšanu ar bulīmiju.

58 gadus vecais Bašīrs aizvien ir viens no zināmākajiem britu žurnālistiem. Pagājušajā nedēļā viņš BBC iesniedza atlūgumu, pamatojot to ar veselības problēmu saasināšanos.

Kopš 2016. gada viņš korporācijā strādāja kā korespondents un redaktors reliģijas jautājumos.

Diānas dēls Kembridžas hercogs Viljams norāda: BBC pievīla Diānu

Reaģējot uz izmeklēšanā atklāto, ar videovēstījumu klajā nācis Kembridžas hercogs Viljams, uzsverot, ka BBC rīcība pastiprināja Diānas paranoju un pasliktināja vecāku attiecības.

Viņš pauda skumjas, ka Diāna nekad tā arī neuzzināja, ka tika pievilta. Tāpat viņš norādīja, ka Diānu apmānīja ne tikai viens negodīgs reportieris, bet arī BBC vadība.

Arī princis Harijs atsevišķā paziņojumā nosodīja mediju rīcību, savas mātes nāvē vainojot "toksisku mediju kultūru".

Viņš pauda bažas, ka šāda prakse aizvien ir izplatīta arī šodien. "Mūsu māte zaudēja savu dzīvību šī [mediju paņēmienu] dēļ, bet nekas nav mainījies," pauda Harijs.

BBC abiem Diānas dēliem nosūtīja rakstisku atvainošanos. Tāpat tādu saņēma Diānas brālis Čārlzs Spensers.

Kā tas notika?

Kā zināms, princeses brālis grāfs Čārlzs Spensers atklāja, ka māsa ar viltu piespiesta piekrist atklātajai sarunai ar Bašīru. Žurnālists kā pēdējo trumpi izmantojis bankas izrakstus, ko uzrādījis arī Diānas brālim. Tikai vēlāk atklājies, ka šos dokumentus pēc Bašīra pasūtījuma izstrādājis datorgrafiķis Mets Veislers, kurš publiski atzinies, ka jūtas vainīgs, jo bijis šo notikumu līdzdalībnieks.

Veislers pērn kādā britu šovā atklāja, ka telekompānija BBC iekļāvusi viņu melnajā sarakstā par to, ka viņš piedalījies princeses Diānas vēsturiskās intervijas tapšanā.

Veislers sarunā atzinies, ka jūtas vainīgs, ka neapzinājās, ka viltus dokumenti, ko uzskatīja par šova rekvizītiem, vēlāk tiks uzrādīti grāfam Spenseram, lai ar šantāžas palīdzību piespiestu princesi Diānu sniegt interviju.

Viltus dokumentos parādījušās naudas summas, ko ziņu aģentūras pārskaitījušas bijušajam Drošības dienesta vadītājam. Citos izrakstos figurējušas lielas summas, ko Drošības dienests it kā maksājis Diānas un Čārlza privātsekretāriem – Patrikam Džefsonam un Ričardam Eilardam. Princese šantažēta ar apgalvojumiem, ka tiek noklausītas divas viņas privātas tālruņa līnijas un pat ar izdomātu faktu, ka dēlam Viljamam uzdāvinātajā rokās pulkstenī iemontēta sarunu ierakstīšanas iekārta. Visa šī faktu gūzma smagi ievainoja princeses Diānas jūtas un tikai vairoja viņas paranoju. Taču Bašīrs panāca to, pēc kā alka. Tuvu izmisumam novestā princese visbeidzot piekrita tikties ar žurnālistu, lai izstāstītu stāstu no sava viedokļa, gadījumam, ja ar viņu kaut kas notiktu.

“[Martins Bašīrs] man teica, ka šos dokumentus [ko uztaisīšu] izmantos tikai kā [reāli eksistējošu dokumentu] kopijas. Es domāju, ka gatavoju rekvizītus filmēšanas vajadzībām,” norāda Veislers.