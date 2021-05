Kāpēc princis Harijs no karaliskajiem pienākumiem gribēja atteikties jau pirms 10 gadiem?

Princim Harijam tagad ir vieglāk nekā jebkad agrāk sniegt intervijas un komentēt savu dzīvi. Saseksas hercogs ir vērsis sabiedrības uzmanību uz garīgās veselības jautājumiem savā podkāstā, kā arī runājis par senām Vindzoru problēmām.

Harijs atzinies, ka pirmo reizi no karalisko pienākumu pildīšanas gribējis atteikties, kad “bija tikko pārkāpis 20 gadu slieksni”, kā iemelsu minot to, “ko ģimene nodarīja viņa mammai”. Princis arī atklāj, ka Megana pamudinājusi viņu vērsties pie psihoterapeita, bet vēlāka arī pati nonāca pie slēdziena, ka tituli ierobežo dzīvi un dara to nepanesamu. “Tas ir darbs, pareizi? Smaidi un tiec pāri visam. Man bija mazliet virs 20 gadiem, un es domāju, ka to nevēlos. Nevēlos šeit atrasties. Es nevēlos ar to nodarboties. Paskatiet, kas notika ar manu mammu, kā gan es kādreiz varēšu apņemt sievu un izveidot ģimeni, ja zinu, ka tas viss atkārtosies,” Harijs padalījies ar domām, kas nomocījušas viņu 20 gadu vecumā.

Harijs piebilda, ka Viņas Majestātes karalienes Elizabetes II un prinča Filipa audzināšana atstājusi sekas arī uz viņu vecākā dēla Čārlza likteni. Savukārt viņš daudzas problēmas “pārnesis” tālāk uz savu dēlu – t.i. Hariju. Harijs to nodēvējis par “ģenētiskām sāpēm”. “Es nedomāju, ka ir vērts uz kādu rādīt ar pirkstu un kādu vainot. Taču, protams, kad viss nonāk līdz bērnu audzināšanai, bet tev ir traumas, kādas ir arī tavam tēvam vai vecākiem viņu vecāku dēļ, tu alksi izkāpt no šī apburtā loka, lai neliktu ciest saviem bērniem,” norādījis Harijs.

Dzīvi karaliskajā ģimenē princis nosaucis par “Trūmena šova” un zoo dārza sajaukumu. Tieši tāpēc viņš savu ģimeni un garīgo veselību nolēmis likt pirmajā vietā. Harijs arīdzan savas jaunības dienu izklaides ar alkoholu un narkotikām sasaistījis ar problēmām bērnībā, un pajokojot atgādinājis, kā pirms vairākiem gadiem kails Lasvegasā spēlējis biljardu.