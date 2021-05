Smaga atkarība, problēmas ar psihi un bezdarbs: kā dzīvo "Eirovīzijas" uzvarētājs Aleksandrs Ribaks

Tagad Aleksandrs nav īpaši populārs. Francijā un Vācijā viņu praktiski nepazīst – "Eirovīziju" šeit neuzskata par kaut ko grandiozu vai vērā ņemamu, bet muzikālie kritiķi regulāri iedala viņam ļoti zemas atzīmes.

"Grūti izsisties visā Skandināvijā: Dānijā, Zviedrijā, Somijā. Zviedrija vispār ir atsevišķs stāsts. Mana mūzika tur ir populāra un es pārdodu tur daudz disku, bet visi muzikālie kritiķi dod man "vieniniekus" un "divniekus". Viņiem nepatīk. Norvēģi dod man "pieciniekus" un "sešiniekus", bet zviedri nemīl," kādā intervijā stāstīja izpildītājs.

Darbs un iztikas līdzekļu Ribakam bija pietiekami, vismaz, līdz pandēmijas sākumam. Taču radošajai darbībai sāka ļoti traucēt problēmas ar veselību. Daudzus gadus mākslinieks cieta no miega zāļu un antidepresantu atkarības un 2020.gada janvārī nolēma sākt jaunu dzīvi, vēršoties pēc palīdzības pie mediķiem.

"Pēdējos gados atkarība no tabletēm padarīja mani vāju un iebiedētu. Tas skāra ne tikai manas smadzenes, bet atsaucās arī uz muskuļiem un vispārējo organisma stāvokli. Šī atkarība bojāja manas attiecības ar cilvēkiem, bet pats galvenais – tā gandrīz iznīcināja manu gribu pret dzīvi," soctīklā atklājis dziedātājs.

Par to, kā iziet reabilitāciju, viņš atklāti pastāstīja savā

"Instagram" kontā. Dalīties ar informāciju mākslinieks nolēmis, lai palīdzētu tiem, kuri piedzīvo līdzīgas grūtības. Neskatoties uz sāpēm, halucinācijām un panikas lēkmēm, Ribaks turpināja izlaist dziesmas. Viena no tām – "Give Me Rain".

"Man personīgi šī dziesma ir par šausmām, ko pārcietu reabilitācijas laikā. Galvas sāpes, halucinācijas, auksti sviedri un nakts murgi bija mani sabiedrotie katru dienu. Pašās tumšākajās dienās man likās, it kā manu vēderu griež ar nažiem. Vienīgais, ko es vēlos līdzīgās situācijās – apgulties un smieties. Jo taisnību sakot, tas ir vienkārši smieklīgi! Viss notiek pēc plāna. Un es zinu, ka tas pāries," sacīja Aleksandrs.

Atkarība un ārstēšana atsaucās arī uz mākslinieka personīgo dzīvi. Ilgu laiku viņš tikās ar meiteni vārdā Jūlija, ar kuru iepazinās aplikācijā "Tinder". Ar ko nodarbojas mīļotā Ribaks neatklāja, taču nemitīgi atkārtoja, ka ir ļoti laimīgs šajās attiecībās. Tomēr 2019.gadā pāris izšķīrās.

"Es sajutu, ka nevaru būt ar kādu ciešā kontaktā. Tas ir saistīts ar fiziskām sāpēm, kad man sāp, es nevēlos kontaktēties ar cilvēkiem un jo vairāk cilvēkiem, kuri man ļoti stipri patīk. (..) Es apbrīnoju cilvēkus, kuri var cīnīties par mīlestību un veselību vienlaicīgi. Jo es nevarēju," ar faniem dalījās Ribaks.

Lai pārdzīvotu smago šķiršanos, mūziķis devās ceļojumā uz ASV. Tur viņš centās atklāt jaunas vietas, klausījās mūziku, vienkārši viens sēžot automašīnā. Ribaks stāsta, ka joprojām ir siltās attiecībās ar bijušo mīļoto un sauc viņu par "fantastisku" meiteni.

Radošajā darbībā "Eirovīzijas" uzvarētājs apstāties nedomā. Lai gan ārstešanās joprojām turpinās, jau maijā Aleksandrs dosies ilgi gaidītajā tūrē: "Laimīga diena! Mana pirmā tūre kopš pandēmijas sākuma. Manā pirmā tūre pēc tam, kad esmu atmetis miega zāles!"