Gluži kā "Limuzīnā" - Baiba Indriksone savulaik loterijā vinnējusi moskviču

Ar mazāk zināmu faktu no savas dzīves TV raidījumā "Pasaki to skaļi" padalījusies aktrise Baiba Indriksone, kuru daudzi skatītāji iemīļojuši kā Olitu no leģendārās filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā". Izrādās, Baiba arī ārpus kino lomas piedzīvojusi "Limuzīna" cienīgu notikumu - abi ar vīru kinorežisoru Aleksandru Leimani laimējuši loterijā "Moskvič" markas automašīnu.