"Man nav bijis vēzis!" - Samanta Tīna atklāj patiesību par veselības problēmām

Jau pavisam drīz dziedātāja Samanta Tīna dosies uz Roterdamu, kur 18. maijā startēs starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Tikmēr Lietuvas žurnāls "Stilius" nācis klajā ar vēsti, ka Samantai Tīnai pirms dažiem gadiem atklāts dzemdes kakla vēzis pirmajā stadijā. Šo pašu ziņu aizvadītajā nedēļā pārpublicēja arī Latvijas mediji, taču izrādās, ka tā nepavisam nav bijusi patiesība – Samantai onkoloģiskas slimības nav bijis.

Slimība, kas var izraisīt vēzi

“Neviens nav ieinteresēts sīkās detaļās stāstīt par savām veselības problēmām, jo tā tomēr ir sensitīva informācija. Arī es nevēlējos par savu slimību runāt, jo ir pārāk privāta un intīma lieta,” uzsver Samanta, stāstot, ka šī Lietuvas žurnāla saceltā jezga ir par deviņus gadus seniem notikumiem. “2012. gadā man notika ļoti milzīgas pārmaiņas. Es mainīju visu savā dzīvē, gan cilvēkus, ar kuriem strādāju kopā, gan stilu, no sarkanmates kļūstot par melnmati. Tas bija ļoti stresains, depresīvs un psiholoģiski smags laiks. Es nejutos laimīga darba attiecībās ar savu toreizējo producentu, vēlējos tās izbeigt, taču ļoti pārdzīvoju par to. Es nervozēju, jo nezināju, kā man labāk šīs attiecības izbeigt, satraucos, kas ar mani notiks turpmāk, jo man draudēja, ka es sevi pazudināšu, ka mana muzikālā karjera būs beigusies. Es gribēju būt patstāvīga, nostāties uz pašas kājām, jo sapratu, cik svarīga man dzīvē ir skatuve, ka tas ir mans aicinājums. Bet visu to laiku bija nemitīgas bailes, un šīs bailes mani sagrāva. Jutos morāli un fiziski sagrauta, un man ieteica aiziet pie ārstiem un pārbaudīt veselību,” atceras dziedātāja.

Tad Samantai atklāja, ka viņai ir CIN1. Tā ir cervikālā intraepiteliālā neoplāzija, kas raksturo pirmsvēža izmaiņas dzemdes kakla šūnās un tiek iedalīta pirmajā, otrajā un trešajā pakāpē. Jo augstāka pakāpe, jo lielāka iespēja, ka izmainītās šūnas varētu kļūt par vēža šūnām. “Tas absolūti nenozīmē, ka jau ir vēzis, bet neārstējot gan tas var rasties,” uzsver Samanta.

Baumas, ka Samantai esot kādas veselības problēmas, paklīda jau tolaik, turklāt runāja pat, ka viņai ir vēzis. Taču dziedātāja pati visas šīs runas noliedza, un baumas ātri vien apsīka. Dziedātāja uzsver, ka par šo savu slimību atklāti nebija runājusi, vien 2014. gadā kādā intervijā pastāstīja, ka bijusi slima, taču visam tikusi pāri un nu viss ir kārtībā. “Bet tagad lietuvieši par šo interviju kaut kādā veidā uzzinājuši un uztaisīja sensāciju. Protams, daudz iedarbīgāk ir, ja uz žurnāla vāka uzliek, ka Samanta Tīna cīnījusies ar vēzi. Protams, kaut kādā mērā tā ir patiesība, taču ļoti, ļoti tāla patiesība, baltiem diegiem šūta. Jo, ja CIN1 neārstē, tas var novest līdz vēzim! Un nu šo pašu ziņu paņēma Latvijas prese, un, pat nepavaicājot man, vai tiešām runa bijusi par onkoloģisku saslimšanu, raksta, ka es atklāti esmu izstāstījusi par savu cīņu ar vēzi. Nu nav tā patiesība,” to, kā parādījusies šī informācija, izstāsta Samanta.

Viņa neslēpj, ka jūtas ļoti nepatīkami par šādu maldīgas informācijas izplatīšanu. “Tas bija šausmīgi! Mani vecāki bija ļoti satraukti. Mani draugi bija satraukti, nācās visiem skaidrot, ka man nav vēža. Es nekad nebiju vēlējusies par to runāt, šī slimība ir mana privātā darīšana, un nu uzpūsta tāda jezga!”

Kā pamatīgs spēriens

Samanta lieliski atceras to dienu, kad uzzināja par slimību. “Jebkuram cilvēkam šāda diagnoze ir milzu trieciens, arī man. Tas bija briesmīgi! Es todien jau braucu pie daktera, kad piezvanīja māsa, sakot, ka man ir ļoti sliktas analīzes, ka man ir CIN1. Es pat nesapratu, ko tas nozīmē, bet jau paspēju sadomāties par vissliktāko scenāriju. Tas tiešām bija briesmīgi,” stāsta dziedātāja.

Ārstēšanas process nebija ne sarežģīts, ne nepatīkams – Samanta lietoja medikamentus, līdz kļuva vesela. Taču viņa atzīst, ka šis laiks psiholoģiski bijis ļoti smags. “Sāku pārdomāt dzīvi, savu attieksmi pret visu. Es pēkšņi kļuvu pieaugusi. Apzinājos, ka pati biju sevi novedusi līdz šādām veselības problēmām. Uzskatu (bet tas ir mans subjektīvais uzskats), ka onkoloģisko slimību cēlonis ir meklējams galvā. Tā ir neapmierinātība ar dzīvi, ar sevi, ar attiecībām. Tas ir stress, bailes, nepārliecinātība, ciešanas. Tas viss uzkrājas, bet sievietēm ir tik jutīgs organisms... Toreiz guvu lielisku mācību, ka ar savu dzīvi nevar jokot. Jā, tas laiks nebija viegls, taču es pilnībā izmainīju dzīvi, attieksmi pret to, pret sevi.

Tagad domāju, ka tas man bija kā signāls. Ja pats savā skrējienā to nepamani, ja nesaproti, ka no vāveres riteņa kādreiz ir arī jāizkāpj, tad “no augšas” tevi kāds apstādina un noliek pie vietas. Jo nekas jau nenotiek tāpat vien! Man tas bija baigais spēriens pa pakaļu un, protams, arī pa galvu! Bet tagad varu teikt, ka mani šī slimība pamatīgi izmainīja un padarīja tikai stiprāku. Ja agrāk bieži baidījos, biju nepārliecināta, man mēģināja iestāstīt, ka man nekas neizdosies, ka es pazudīšu, tad toreiz sapratu – nē, man ir jāiet tikai uz priekšu. Un nu man priekšā ir Eirovīzija!” uzsver Samanta Tīna.

Kas Samantu satrauc Eirovīzijā?

Pavisam drīz klāt ir lielais notikums Samantas Tīnas dzīvē – dalība Eirovīzijas dziesmu konkursā. Viņai jau pēc trim nedēļām jādodas ceļā uz Roterdamu. Atgādinot par to, dziedātāja smejoties iesaucas: “Ārprāts! Tas ir tik ātri. Es jau katru rītu pieceļos un skaitu, cik dienu atlicis līdz kāpšanai uz Eirovīzijas skatuves. Es nevaru to sagaidīt!”

Samanta teic, ka viņa ir pilnībā sagatavojusies savam uznācienam. “Viss ir gatavs, komanda ir gatava, atliek vien sakrāmēt koferus un braukt. Stresa nav. Vienīgi...” iesāk teikt Tīna, atklājot kādu privātu faktu. Izrādās, viņai ir ļoti bail no Covid-19 testiem, bet Eirovīzijas laikā šīs analīzes nāksies veikt ik pēc trim dienām. “Man ir ļoti jutīgs viss, kas saistīts ar ausīm, muti, degunu un kaklu. Man tā ir katastrofa, ja tur kaut kas tiek darīts. Līdz šim esmu veikusi tikai siekalu testus, bet vienu reizi analīzes tika noņemtas arī no deguna. Ja toreiz būtu zinājusi, kas mani sagaida, es no tās filmēšanās būtu atteikusies. Jūs nevarat pat iedomāties, kā toreiz raudāju! Tā bija pamatīga histērija. Tās bija šausmas! Un tagad, apzinoties, ka kas tāds mani sagaida katru trešo dienu... Ak, es par to visu laiku domāju, tas man uzdzen stresu. Jā, esmu 30 gadu jauna sieviete, bet pirms Covid-19 testa varu sākt histēriski raudāt! Un tā nav nekāda kaprīze, man vienkārši tas ļoti nepatīk,” atklāta ir Samanta Tīna.

Bet par saviem mērķiem Eirovīzijā viņa teic: “Braukšu pretī savam sapnim! Mans mērķis? Šo Eirovīzijas projektu uzskatu savā ziņā kā diplomdarba aizstāvēšanu. Tā tapšana ir prasījusi mēnešiem darba, negulētas naktis, bet pati aizstāvēšana ilgst vien pāris minūšu. Un tajās darbs jāparāda maksimāli labi. Protams, braucu pārstāvēt Latviju, un mans mērķis ir izdarīt visu maksimāli labi. Es gribu iegūt to sajūtu, ka esam izdarījuši visu, kas bija iecerēts. Ka, nokāpjot no skatuves, vairs nevaram neko ietekmēt, ka viss tagad ir skatītāju un žūrijas rokās. Ka atliek tikai izbaudīt šo šovu un citu priekšnesumus. Turklāt uzskatu, ka visi Eirovīzijas dalībnieki jau ir uzvarētāji! Man tā nav cīņa ar citiem konkursantiem, man tā ir diplomdarba "The Moon Is Rising" aizstāvēšana.”

