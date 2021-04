Megana un Harijs. (Foto: ddp images / INSTAR / Vida Press) 193 Foto

Karaļnama eksperte domā, ka Harija un Meganas laulība nebūs mūžīga

Prinča Harija un Meganas Mārklas vārdi nepamet ziņu pirmās lappuses jau kopš brīža, kad viņi sāka satikties. Pat atkāpšanās no karalisko pienākumu pildīšanas tikai vairojusi interesi par Saseksas hercogu pāri. Atklāsme par zaudētu bērniņu un paziņojums par ģimenes pieaugumu pēc ilgajiem 2020. gada karantīnas mēnešiem Harija un Meganas vārdus no jauna atgrieza ziņu virsrakstos. Tam 7. martā sekoja skandalozi vērtētā intervija Oprai Vinfrijai, par kuru diskusijas aizvien nerimstas. Taču kādai no karaļnama ekspertēm ir savs viedoklis par šī pāra laulību.