Magonei jāstājas tiesas priekšā - bērna tēvs no šovu zvaigznes prasa uzturlīdzekļus

Jau vēstīts, ka "STV Pirmā" šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznei Magonei Šutovienei liegta iespēja būt kopā ar dēlu Robertu, kas atrodas pie tēva Oskara Brica Anglijā. Šonedēļ Vidzemes rajona tiesā Gulbenē skatīja Oskara prasību pret Magoni Burku par uzturlīdzekļu piedziņas pārtraukšanu no viņa un uzturlīdzekļu piedziņu no Magones.

Jau gribēja atņemt bērnu ar tiesu Anglijā

Ar Oskaru Bricu Magone iepazinās Londonā tautas deju kolektīvā, viņiem pieteicās dēls Roberts, taču ilgi cerētā ģimenes laime beidzās pāragri, jo puikas tēvs regulāri plostoja. Magone izlēma šķirties, bet Oskara attiecības ar dēlu, kā Magone pati raksturoja, bija samērā šķidras – pirmajos gados viņš par savu atvasi interesējās maz, bet, kad puika paaugās, dažas reizes gadā satikās, padzīvojās kopā.

Kad Roberts bija jau sasniedzis skolas gadus, viņa tēvam, kurš bija izveidojis sev jaunas attiecības, pārtraucis dzert, interese par dēlu pieauga, viņš biežāk sāka nākt ciemos, vest zēnu atpūsties. Tikmēr Magone Anglijā bija izveidojusi ģimeni ar Žani Šutovu, un, kad taisījās atgriezties Latvijā, Oskars ar dzīvesbiedri bija gatavi paņemt zēnu pie sevis, kamēr Anglijā Roberts pabeigs pamatskolas atlikušās trīs klases. Magone piekritusi, ka dos Oskaram iespēju būt tēvam, veidot tēva un dēla attiecības, un starp abām ģimenēm tika pieņemta mutiska vienošanās, ka Roberts uz dažiem gadiem pārcelsies dzīvot pie tēta, bet, tiklīdz beigs skolu, atgriezīsies pie mammas.

Tagad šī vienošanās lauzta – Oskars i negrasās laist dēlu pie mātes. Vēl trakāk, viņš pat slepus iesūdzēja Magoni Anglijas tiesā, mēģinot panākt, ka viņai tiek atņemtas Roberta aprūpes tiesības. Tiesa Brica prasību noraidīja, bet Oskara advokāte pēc kāda laika zvanījusi Magonei, mēģinot viņu piespiest labprātīgi atteikties no bērna. “Atteicu. Kāda suņa pēc man piekrist?! Es neesmu atteikusies no bērna, bet tik un tā kāds mēģina man iestāstīt, ka esmu!” aizvadītajā rudenī žurnālam "Kas Jauns" stāstīja Magone, kura bija devusies uz Angliju, lai satiktu dēlu, taču piedzīvojusi pamatīgu sarūgtinājumu – puika tiekot noskaņots pret mammu, viņiem liegts tikties divatā, turklāt Roberta tēvs izvirzīja Magonei ultimātu: ja šovā tiks izpausts kaut vārds, kas Anglijā runāts, būs kaut kas nofilmēts, viņai dēlu neredzēt kā savas ausis!

Cīņa par mantojumu

Tagad Oskars Brics vērsies Vidzemes tiesā ar prasību, lai viņu atbrīvo no uzturlīdzekļu maksāšanas, pieprasot tos no bērna mātes Magones. No Oskara Brica komentārus žurnālam "Kas Jauns" neizdevās iegūt, savukārt Magone sašutusi teic, ka tā ir turīga vīrieša zemiska rīcība – viņš gan lauzis norunu, ka pēc trim gadiem bērns atgriezīsies pie mātes, gan, būdams situēts (strādā pilnu slodzi celtniecībā), ar tiesas palīdzību grib no bērna mātes vēl piedzīt uzturlīdzekļus.

“Kā zināms, Apvienotās Karalistes tiesa noraidīja prasību aizliegt mātei izvest dēlu no Anglijas un šo lietu slēdza. Bet Oskaram labvēlīgs tiesas lēmums Latvijā ļaus viņam legalizēt zēna oficiālo atrašanos Anglijā, tā apejot Anglijas tiesas lēmumu,” uzsver Magone, stāstot, ka pēc notikušās tiesas Anglijā Oskara advokāte zvanījusi Magonei, lai piespiestu viņu labprātīgi atteikties no dēla. “Viņa lika man pašai iesniegt prasību tiesai Liepājā (kas reiz piesprieda Oskaram maksāt alimentus), ka atsakos no uzturlīdzekļiem, jo tagad Oskars aprūpē mūsu bērnu, nevis es. Saprotu, ka likums pieprasa, ka par bērna aprūpi jāmaksā. Un es to arī labprāt darītu, ja būtu no bērna atsacījusies, viņu pametusi vai arī mums ar viņa tēvu būtu bijusi tāda vienošanās, ka es maksāju uzturlīdzekļus. Oskara advokāte savu pamatoja, ka man jau tā esot trīs bērni, ko es tā turos pie tā ceturtā!” sašutusi stāsta Magone, piebilstot: “Atbildēju – vai tad, ja ir trīs bērni, ceturto mīlēt un audzināt vairs nedrīkst?!”

Lieki teikt, Magone tam nepiekrita, uzsverot, ka šāda prasība ir pilnībā absurda, savukārt Oskars deva nākamo triecienu – viņš rudenī iesniedza prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu no Magones. “Mēs iesniedzām pretprasību par bērna dzīvesvietas noteikšanu, taču Vidzemes tiesa to nepieņēma, paskaidrojot, ka Lielbritānijā sakarā ar izstāšanos no Eiropas Savienības mainās likumi. Viņi veikli tika no manis vaļā. Tā taču ir vieglāk – atšūt Magoni, lai tik maksā ragā, un visi laimīgi,” nosaka Magone, paužot satraukumu, ka, visticamāk, tiesas lēmums viņai būs nelabvēlīgs, jo tiesnesei neesot pieredzes šādās sarežģītās civillietās.

“Tā ka ir skaidrs, ka ne tiesai, ne valstij savi pilsoņi nerūp! Arī bērni. Roberts ir dzimis Latvijā, ir Latvijas pilsonis, taču rodas sajūta, ka bērni te nav vajadzīgi,” nopūšas Magone, piebilstot, ka viņas bērna tēva cīņa par dēlu esot nevis tēva mīlestība, bet mantkārība: “Mana māte testamentā novēlēja savu īpašumu mazdēlam Robertam, un, tā kā līdz bērna pilngadībai par viņa mantiskajām lietām atbild vecāki, tad, atņemot man dēlu, par to atbild Roberta tēvs. Oskara lielā gribēšana pēc dēla patiesībā ir atriebība man par veciem laikiem un bizness.”

