VIDEO: Intars Busulis TV šovā demonstrē sulīgākos Talsu puses lamuvārdus

Dziedātājs Intars Busulis ir viens no populārākajiem Talsu iedzīvotājiem, kurš īpaši lepojas gan ar to, ka dzimis un audzis Kurzemē, gan to, ka joprojām par savu mājvietu var saukt Ģibuļu pagastu.