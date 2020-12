Aldis Gobzems par ceturtdaļmiljonu iegādājies māju Baltezerā. Vai finanšu uzraugi pārbaudīs šo pirkumu?

Baltezera īpašumā Gobzems ar savu ģimeni dzīvo jau krietnu laiku. Savulaik, kad politiķis vērsās Drošības policijā, lūdzot nodrošināt aizsardzību sev un savai ģimenei, jo tiekot izsekots un viņa māja – novērota, pēc video bija noprotams, ka Gobzems dzīvo Latvijas hokeja zvaigznes Jāņa Sprukta ģimenei piederošā īpašumā. Nu skaidrs, ka tā arī ir bijis, vien tagad pēc Zemesgrāmatas datiem var spriest, ka līdz šim Gobzems šo īpašumu īrējis, bet šogad vasarā iegādājies sev.

Ādažu novadā esošo īpašumu politiķis sev ieguvis 17. jūlijā, par to hokejista Jāņa Sprukta sievai Laurai samaksājot 250 000 eiro. Cenu Gobzemam izdevies krietni nokaulēt, jo pirms kāda laika nekustamā īpašuma sludinājumā internetā varēja redzēt, ka 2195 kvadrātmetrus lielo īpašumu, kurā ir 266 kvadrātmetrus plašā māja, var iegādāties par 395 000 eiro.

Laura Sprukte par minētā Baltezera īpašuma saimnieci kļuva 2012. gada jūnijā, no SIA "Ektornet Real Estate Latvia" to nopērkot par teju 190 000 eiro. Beidzamajos gados īpašums tika izīrēts – cena sasniedza 2200 eiro mēnesī –, tika izlikts tirgošanā par gandrīz 400 000 eiro, bet nu pārdots Saeimas deputātam Gobzemam – par ceturtdaļmiljonu.

Nezina, vai viņam ir konts

Gobzema amatpersonas deklarācijā šī īpašuma, protams, vēl nav, jo tas iegādāts vien šovasar. Pirms dažiem gadiem politiķis iesniegumā Centrālajai vēlēšanu komisijai norādījis, ka viņa īpašumā ir zeme un māja Rīgā. Kas tad tur dzīvoja? Iespējams, tā ir viņa māte Mārīte Strode. Kādā no saviem daudzajiem "Facebook" video politiķis atklājis – māti, kas ir tuvu pensijas vecumam, uzturot viņš. “Mana mamma mani ir radījusi, viņai ir tiesības no manis saņemt un prasīt attiecīgu atbalstu,” tā izteicies Gobzems, atklājot, ka nemaz nezina, vai viņam ir vai nav bankas konts. “Es visus savus ienākumus atdodu ģimenei,” lepni teicis politiķis un piebildis – viņam ir sieva, kas viņam radījusi bērnu, tāpēc “viss, kas ir mans, viss ir viņas”. 2019. gada deklarācijā gan Rīgas īpašuma vairs nav, toties ir 50 000 eiro liels “ienākums no īpašuma pārdošanas”. Tāpat deklarācijā Gobzems bija norādījis, ka viņa lietošanā ir zeme un ēkas Ādažu novadā, un šo īpašumu viņš tagad iegādājies.

Kur ņemt ceturtdaļmiljonu?

Kur tad Gobzems ņēmis naudu šādam pirkumam, ja jau nemaz nezina, vai viņam ir bankas konts? Deklarācijā par 2019. gadu redzams, ka Gobzemam nav nekādu uzkrājumu, ir veikts 80 000 eiro liels pārdevums un 139 000 eiro summa slēpjas zem darījuma veida “citi”. Tāpat Gobzemam bija teju 12 000 eiro lielas parādsaistības un 30 000 eiro liels aizdevums (visticamāk, starpība radusies no pārdevuma summā norādītajiem 80 000 eiro un saņemtajiem 50 000 eiro). Bet viņa deputāta alga pērn sasniedza nepilnus 40 000 eiro, un var spriest, ka “uz rokas” ik mēnesi divu bērnu tēvs Gobzems varētu saņemt ap 2240 eiro.

Pēc politiķa deklarācijas vismaz pagaidām droši var spriest, ka brīva ceturtdaļmiljona viņam nav ne kontā, ne skaidrā naudā. Un, parēķinot hipotekārā līzinga piedāvājumus, lai nopirktu 250 000 eiro vērtu īpašumu, būtu 37 500 eiro (15 procenti no summas) jādod kā pirmā iemaksa un tad turpmāko 20 gadu laikā ik mēnesi nāktos šķirties no nedaudz vairāk kā 1000 eiro liela maksājuma.

Jau piecus gadus precēta vīra godā

Baltezera īpašumā Gobzems dzīvo ar savu ģimeni – sievu Kristu, meitu Adrianu un dēlu Akselu.

Kāzas advokāts Aldis, kura vārds pusotru gadu iepriekš bija izskanējis pa visu Latviju pēc uzņemšanās aizstāvēt Zolitūdes traģēdijā cietušos, un viņa iecerētā Krista, tolaik vēl Mūrniece, svinēja 2015. gada vasarā Torņakalna baznīcā. Interesanti, ka precības, kurās aicināto viesu vidū bija tikai daži desmiti ļaužu – paši tuvākie radi, draugi un domubiedri –, aizritēja sešu vīru lielas apsardzes komandas uzraudzībā. Vedēju gods tika uzticēts kādai Kristas draudzenei un Alda draugam.

Aldis un Krista kāzu dienā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

1. jūlijā – nepilnu mēnesi pēc kāzām – pāris noslēdza laulību līgumu par visas mantas šķirtību. Ierakstīts tajā tika, ka “katrs laulātais var patstāvīgi iegūt, lietot un rīkoties ne vien ar viņam pirms laulības piederējušo mantu, bet arī laulības laikā iegādāto neatkarīgi no otra laulātā. Visa manta, kas ir iegādāta laulības laikā līdz līguma noslēgšanai, tostarp nekustamie īpašumi, kustamā manta (transporta līdzekļi, naudas līdzekļi, kas atrodas kredītiestāžu kontos, u. c.), ir tā laulātā atsevišķā manta, uz kura vārda tā ir reģistrēta.”

Kāpēc tikai 250 000 eiro?

Pēc Zemesgrāmatas datiem, 2197 kvadrātmetru plašā īpašuma pirkšanas brīdī noslēgts ķīlas līgums (nostiprināta 247 500 eiro hipotēka) un noteikts aizliegums bez AS "SEB banka" rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Kā zināms, Gobzemam, kura deputāta alga pērn bija nepilni 40 tūkstoši eiro un kuram nu nāksies ik mēnesi bankai maksāt hipotekāro kredītu, aprīlī tiesa lika samaksāt gandrīz 12 000 eiro nogalinātā advokāta Mārtiņa Bunkus ģimenei par goda un cieņas aizskaršanu. Gobzems gan lēmumu solījās pārsūdzēt. Uzkrājumu, kuru apmērs pārsniegtu 20 minimālās mēnešalgas, politiķim, pēc deklarācijā norādītā, nav.

2012. gadā Laura Sprukte īpašumu iegādājās par 190 000 eiro, bet hipotēkas līgums tika noslēgts par teju 220 000 eiro. Īpašums gan Spruktu ģimenei prasīja lielus ieguldījumus, lai kļūtu par tādu, ko Gobzemam tagad nav kauns rādīt televīzijā. Tā rodas jautājums – vai tiešām šāda īpašuma cena ir tikai 250 00 eiro, ja, palūkojot sludinājumus interneta portālos, redzams, ka pēc platības divreiz mazāks dzīvoklis Baltezerā bez 2000 kvadrātmetriem zemes maksā ap 300 000 eiro?

