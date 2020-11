47 Foto Elizabetes II un Meganas Mārklas pirmā kopīgā vizīte Česterā +43 Skatīties vairāk

Taču, kā izrādījās, Mārkla pat nedomāja atkārtot hercogienes Ketrīnas likteni. Prinča Harija mīļotās sievietes ambīcijas bija tik lielas, ka viņa vēlējās izmanīt gadsimtiem senas karaļnama tradīcijas. Par to ir svēti pārliecināta bijusī daiļslidotāja Rouza Adkinsa Halsa – britu aristokrāta Džordža Halsa sieva.

“Es nedomāju, ka viņa vēlējās būt daļa no šī dzīvesveida. Megana centās ieviest savus noteikumus, un tas ir skumji,” norādījusi karaļnamam pietuvinātā personība.

Rouza norādījusi uz lielu kļūdu, ko pieļāvusi Megana, “aizbēgot” no Lielbritānijas. Pēc aristokrātes domām, Harija sieva būtu daudz ko spējusi paveikt, ja būtu pieņēmusi karaliskās ģimenes noteikumus.

“Kā paraugs Megana būtu varējusi parādīt, ka visi cilvēki ir vienādi, neatkarīgi no ādas krāsas. Ja esi daļa no karaļnama, tev ir liela vara un teikšana. Taču viņa to iemainīja pret Holivudas slavu un līgumu ar “Netflix”,” – Rouzas Halsas vārdus citā laikraksts “The Sun”.

Harija ģimene atzinusi, ka jūtas ļoti vīlusies par viņa vērienīgo darījumu ar ietekmīgo straumēšanas kompāniju. Par klupšanas akmeni kalpojis seriāls “The Crown”, kas atspoguļo dzīvi britu karaļnamā. Karaliskā ģimene uzskata, ka princim nevajadzēja sasaistīties ar kompāniju, kas pelna naudu ar karaliskās ģimenes ciešanām.

Vislielāko neapmierinātību izrādījis princis Viljams, kurš aizvien smagi pārdzīvo visu, kas saistīts ar viņa vecākiem, bet jo īpaši ar mammu princesi Diānu. Savukārt seriāla jaunākās sezonas sērijas veltītas prinča Čārlza un princeses Diānas laulības atspoguļojumam.

“Kā jūs domājiet, no kurienes nāk lielākā daļa “Netflix” ienākumu? No seriāla “The Crown”. Kembridžas hercogs ar to ir ļoti neapmierināts. Princim ir sajūta, ka viņa vecāki tiek izmantoti un parādīti nepatiesā un vienkāršotā veidā ar mērķi nopelnīt vairāk naudas,” vārdā nenosauktais informators norādījis izdevumam “The Sun”.

