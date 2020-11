Rokgrupas "Kiss" līderis pārdod pēc pasūtījuma celto māju, kurā nodzīvojis 40 gadu

Rokeris Džīns Simonss un viņa sieva modele Šenona Tvīda šajā mājā Losandželosas ekskluzīvajā Benedikta kanjonā nodzīvojuši nepilnas četras gadu dekādes. Mūziķim šo īpašumu savulaik projektēja pēc īpaša pasūtījuma. Rokeris šo namu izvēlējies pārdot pēc tam, kad ar sievu pārcēlies uz jaunajām mājām Vašingtonas štatā netālu no varenā Reinīra kalna.

Džīns Simonss 2019. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press)

Simonss un Tvīda sāka meklēt sev kopīgu māju jau drīz pēc iepazīšanās “Playboy” villā 1983. gadā. Nepilnu gadu vēlāk pāris par 1,35 miljoniem ASV dolāru iegādājās zemes gabalu un nākamo piecu gadu laikā uzcēla šo skaisto namu, par to iztērējot 12 miljonus dolāru, īstenojot visus rokera ekstravagantos sapņus, kādai būtu jāizskatās viņa un mīļotās sievietes sapņu mājai.

Džīns Simonss ar sievu Šenonu Tvīdu un bērniem Niku un Sofiju 2018. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Angelo Nephtali / Vida Press)

Šikā rezidence nav redzama no ielas, turklāt to papildus drošībai no ziņkārīgo skatieniem sedz augsta akmens sēta. No koka vārtiem līdz pat savrupnamam ved garš pievedceļš, savukārt pie mājas ierīkota stāvvieta teju trīs dučiem automašīnu.

Pati māja izbūvēta trīs stāvos, un tās kopējā dzīvojamā platība sasniedz 1490 kvadrātmetru. Mājā ir septiņas guļamistabas un deviņas vannasistabas.

Džīns Simonss ar sievu Šenonu Tvīdu 1994. gadā. (Foto: Vida Press)

Plašajā viesistabā ir deviņus metrus augsti griesti un logs, kas sniedzas no grīdas līdz pat griestiem. Virtuve ieturēta bāli dzeltenos toņos, skapīši ir balti, bet darba virsma darināta no krāsaina granīta. Mājā ir arī sava bibliotēka, vīna pagrabs un biljarda/spēļu istaba.

Pie ēkas ir nieres formas peldbaseins ar 18 metru garu slīdkalniņu, kā arī savs privāts tenisa korts.