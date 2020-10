Atklājies, kādu ambiciozu mērķi sev izvirzījusi hercogiene Megana

4 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla stāda puķītes kopā ar bērndārzniekiem Losandželosā +0 Skatīties vairāk

Prinča Harija sieva bieži apgalvo, ka sapņo atrasties slavas prožektoru ēnas pusē un baudīt mierpilnu ģimenes dzīvi, paralēli darbojoties labdarības jomā. Taču Meganas darbi liecina par ko pavisam pretēju. Atsakoties no karalisko pienākumu pildīšanas, viņa joprojām bieži parādās plašākai sabiedrībai, neļaujot faniem par sevi aizmirst.

Lēdija Kolina Kempbela, kura savu darbu veltījusi monarhu dzīves pētīšanai, pastāstījusi par Meganas nodomiem. Rakstniece piedalījusies BBC radio personības Grehema Nortona veidotajā podkāstā un nākusi klajā ar šokējošu vēstījumu.

Lēdija Kolina Kempbela. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

Pēc britu autores teiktā, Saseksas hercogiene vēl gadu pirms aiziešanas no karaļnama pienākumu pildīšanas nodarbojusies ar “komerciālu un politisku darbību” Amerikas Savienotajās Valstīs. Tieši tas pamudinājis lēdiju Kolinu uzrakstīt grāmatu “Megana un Harijs. Patiesais stāsts” (“Meghan and Harry: The Real Story”). Turklāt Kempbela uzzinājusi par īpašo uzdevumu, ko prinča Harija sieva esot izvirzījusi saviem palīgiem.

“Es personīgi pagājušajā gadā uzzināju, ka Megana Amerikā darīja visu, ko viņai bija kategoriski aizliegts darīt kā karaļnama pārstāvei. Viņa piedalījās komerciālos pasākumos un deva norādījumus savai PR komandai, kā padarīt viņu par slavenāko cilvēku pasaulē. Viņi bija pārsteigti,” pastāstījusi lēdija Kolina.

Rakstniece arī norādījusi, ka tiklīdz Saseksas hercogi uzzinājuši par grāmatu, tā centušies iejaukties. Kempbela vaino princi mēģinājumā uzpirkt viņu ar nepatiesu informāciju par Meganu.

“Viņi vēlējās ietekmēt stāstu ar kopīgu draugu palīdzību. Janvārī Harijs Meganas vārdā palūdza savam labākajam draugam pārdot man virkni blēņu par Meganu un viņas attiecībām ar tēvu,” rakstnieces teikto citē laikraksts “The Sun”. Lēdija Kolina piebilst, ka karalienes mazdēla un bijušās aktrises šāda rīcība viņu ļoti sadusmojusi.

