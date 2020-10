Ar bišu ieziemošanas procesu Staķi pagājušajā piektdienā iepazīstināja urbānais biškopis Uģis Mālnieks.

Veicinot zaļās domāšanas un ekoloģisko projektu attīstību pilsētā, trīs bišu stropi Rātsnama terasē tika izvietoti šā gada jūnijā. Bet Staķis par jauno Rīgas mēru – un tātad arī par Rātsnamā esošo bišu pavēlnieku – kļuva oktobra sākumā.

Akurāt nedēļu pēc stāšanās jaunajā amatā Staķis aplūkojis Rīgas rātsnama bites. Izrādās, ka pavisam sveša tā lieta viņam nav – Rīgas mēram bites esot laukos. “Viņš man pastāstīja, ka savai dravai bites iegādājis no Slovēnijas,” atklāj Mālnieks. “Tāpat viņš izrādīja neviltotu interesi par daudzkorpusa stropiem, kurus redzēja pirmo reizi. Te jāpiebilst, ka Latvijas stāvstropi, kas ir viņam, ir ļoti novecojusi dravošanas metode un diezgan neparocīga būšana mūsdienām. Īsāk sakot – bija interesanti.”

“Mūs ar mēru vēl saista tas, ka esam kristieši. Turklāt praktizējoši. Viņš ir luterānis, es – katolis. Tāpēc bites ar manu palīdzību mēram viņa ievēlēšanas dienā bija “nosūtījušas” medus podu ar apsveikumu un vēlējumu no Bībeles 19. psalma, kur ir minēts medus un medus kāre,” bilst Uģis. (Foto: no privātā arhīva)

Bišu vīrs Mālnieks atzīst, ka vasara bitēm pagājusi ļoti darbīgi, jo visapkārt ir lieliskas iespējas ievākt augstvērtīgu medu – gan no apkārt esošajiem dārziem un parkiem, gan daudzajām liepām. “Bites vasaru ir aizvadījušas lieliski. Mēs varam redzēt, ka tās strādājušas īpaši čakli. Katra saime ievākusi vidēji 20 kilogramu medus, kas, ņemot vērā, ka tās ir pilnīgi jaunas saimes, ir ļoti ievērojams rādītājs. Tā teikt, bites ir uzaudzējušas muskuļus, un nākamā vasara solās būt vēl ražīgāka,” teic Mālnieks.

“Rīga ir viena no viszaļākajām Eiropas galvaspilsētām, tāpēc bites uz rātes terases var justies gluži kā paradīzē,” saka Mālnieks. “Citviet Eiropā dravniecībai pilsētvidē ir senas tradīcijas, bet Rīgā šī būšana vēl tikai uzņem apgriezienus. Berlīnē pašlaik vairāk nekā 1000 cilvēku hobija un profesionālos nolūkos kopj bites. Vīnē vasarā zumzina apmēram 200 miljoni bišu (vienā spēcīgā saimē ir no 40 000 līdz 60 000 bišu), kuras paceļas gan no pasaulslavenās Vīnes Operas jumta, gan pilsētas galvenās slimnīcas terasēm. Londonā katru gadu notiek iespaidīgs Medus festivāls. Latvijā klasiskās biškopības tradīcijas ir ļoti spēcīgas, un mūsu dravniecības profiņi ir pasaules līmeņa speciālisti. Tad kādēļ lai arī urbānajā biškopībā mēs nebūtu pasaules klase?”

Mālnieks, viesojoties Rīgas domē, bija sarūpējis pa medus podam un sveicienam katrai frakcijai. (Foto: no privātā arhīva)