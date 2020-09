"Biju pārāk naivs," - Andris Reizenbergs pēc neveiksmes vēlēšanās satriekts

“Protams, tas nebija patīkami – 20 gadus esi dzīvojis nosacītā burbulī, kur esi populārs, pozitīvs tēls, un pēkšņi vienā dienā tevi pataisa teju vai par dzimtenes nodevēju. Protams, ka sirdī tas ļoti sāpēja un aizskāra. Pirms tam šķita, ka visi ir manā pusē, bet pēkšņi paliec viens pats cīnītājs. Laikam biju pārāk naivs. Nekas, visu mūžu esmu cīnījies viens pats, bet šis gadījums mani padarīs tikai stiprāku,” uzsver Andris Reizenbergs, kas pirms dažiem mēnešiem pievienojās Oļega Burova "Gods kalpot Rīgai" (GKR) sarakstam, lai kandidētu Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Neveiksmīgi.

Nenožēlo savu izvēli

Reizenbergs neslēpj, ka viņš jau daudzus gadus domājis par iešanu politikā, taču šo ideju visu laiku atlicis. “Kad Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas sākotnēji bija paredzētas aprīlī, nepieļāvu pat mazāko domu, ka varētu kandidēt. Vēlēšanas pārcēla, un tad vasarā mani uzrunāja māsīca [deputāta kandidāte no GKR, biedrības Mūsdienu mākslas centrs direktore Irina Vītola – Kas Jauns], sakot, ka Oļega Burova sarakstā atbrīvojusies viena vieta. Viņa zināja, ka esmu izteicis vēlmi darboties politikā, tāpēc tādu iespēju piedāvāja. Konsultējos ar sievu un pieņēmu lēmumu. Es uzticējos savai māsīcai, kura mūs ar brāli praktiski ir uzaudzinājusi,” stāsta Andris, noliedzot baumas, ka pievienojies GKR sarakstam tikai tāpēc, ka Covid-19 krīzes laikā pavasarī Burovs būtu Reizenberga krogam "Balzambārs" atlaidis īres maksu.

Reizenbergs uzsver, ka absolūti nav saskatījis ļaunumu tajā, ka izvēlējās startēt no Burova saraksta. “Piekrītot pievienoties GKR sarakstam, es katru dienu līdz vēlēšanām pārdomāju, ko esmu izdarījis un vai esmu pareizi rīkojies. Joprojām nenožēloju savu izvēli. Jā, es zināju, ka GKR kopā ar Saskaņu ilgus gadus valdīja Rīgā, bet tagad taču tas ir atsevišķs saraksts! Manās acīs Burovs ir darītājs un saimniecisks cilvēks. Protams, GKR līdzšinējais vezums ir smags, taču kāpēc visus grēkus par Rīgā neizdarīto piesien tikai viņiem?” neizpratnē ir Reizenbergs.

Ar nodevēja birku

Uzzinot, ka Andris Reizenbergs pievienojies Burova sarakstam, daudzi uzskatīja, ka šādi bārmenis pamatīgi iedragāja savu Latvijas patriota tēlu. Reizenbergs par šādu viedokli ir neizpratnē: “Iedragāts mans tēls? Es nekad neesmu pazaudējis savu patriotismu pret Latviju. Tāpēc ir ļoti žēl, ka mani tagad sauc par Latvijas nodevēju. Jā, sabiedrība uzskata GKR par nelatvisku partiju, taču no šī saraksta startēja daudz latviešu! Un es nenodevu valsti, es pievienojos sarakstam ar cerību kļūt par Rīgas domes deputātu un ar savu darbu padarīt šo pilsētu skaistāku un labāku.”

Andris Reizenbergs vēlēšanu naktī. Viņš uzsver, ka nav iestājies Gods kalpot Rīgai partijā, bet gan tikai pievienojās Oļega Burova sarakstam, lai kandidētu uz deputāta vietu Rīgas domē. Lai ievēlētu tajā, viņam pietrūka nieka 125 balsis. “Politikā paņemu pauzi, taču neizslēdzu, ka atgriezīšos. Protams, tas nebūs GKR saraksts," saka Andris. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Viņš tagad nenoliedz, ka tā bijusi kļūda, ka neizskatījis iespēju pārstāvēt citu sarakstu. “Bet mani uzaicināja Burova saraksts, un es piekritu. Tikai pēc tam uzradās citi politiskie spēki, sakot, “būtu mēs zinājuši, ka tu gribi iesaistīties politikā, noteiktu būtu tevi ņēmuši pie sevis...”. Bet kā es varēju zināt, ka viņi grib redzēt mani savās rindās?! Es gribēju un joprojām gribu Rīgā uzlabot viesmīlības nozari, un šī bija mana iespēja īstenot mērķi. Turklāt tādu priekšvēlēšanu kampaņas platformu, kādu man deva Oļegs Burovs, diez vai citi saraksti piedāvātu. Man bija iespēja uzrunāt vēlētājus un izstāstīt savu vīziju par labāku Rīgu, tieši man Burovs uzticēja prioritāti cīnīties par viesmīlības un tūrisma nozari. Astoņus gadus vadot Balzambāru, es redzēju visus mīnusus un nejēdzības, ar kādām jāsaskaras mūsu nozarei, tāpēc gribēju padarīt dzīvi labāku visiem.

Es redzēju, cik maz Rīgas domes ierēdņos ir cilvēciskuma – neiedziļinoties detaļās, tie piespriež sodu par katru vissīkāko neprecizitāti vai pārkāpumu.

Es šādu attieksmi gribēju mainīt, es gribēju, lai Rīgas dome neliek nejēdzīgus un nevajadzīgus šķēršļus uzņēmējdarbībai. Protams, es varēju sēdēt un samierināties ar to visu, taču es nolēmu darīt. Un Burovs deva man iespēju. Diemžēl vēlētāji man nenoticēja, diemžēl neizvēlējos to vieglāko ceļu un populārāko partiju.”

Uz iebildi, ka cilvēki jau nav muļķi un saprot, ka tieši GKR ir līdzvainīga pie viņa pieminētajām nejēdzībām Rīgā, tāpēc arī vēlēšanās ir tāds iznākums, bārmenis attrauc: “Taču pirms vēlēšanām sita tikai GKR un Burovu, Saskaņu nez kāpēc lika mierā. Jā, katram ir kāds pagātnes grēks, taču es cerēju, ka šīs vēlēšanas GKR būs kā jauns sākums. Domāju, ka GKR patiešām ir gatavs mainīties un mainīt Rīgu, atrisinot visas nejēdzības, kas tika pieļautas līdz šim. Diemžēl tagad pierādīt to darbos nebūs iespējams, jo Burova saraksts neguva nepieciešamo atbalstu.”

Ar dunci mugurā

Reizenbergs atzīstas, ka daudzi paziņas, uzzinot viņa izvēli, novērsušies no viņa. “Puse draugu pazuda. Tie gan nebija patiesi draugi, bet gan paziņas, klienti... Cilvēki, kuriem biju noderīgs, kamēr strādāju bārā, kamēr varēju viņiem iedot kādu atlaidīti kokteiļiem. Tad es viņiem biju vajadzīgs, bet, kad man bija vajadzīga viņu palīdzība, viņi mani pameta. Viņi nesaprata manu izvēli. Tādus sitienus un naža dūrienus mugurā, kādus saņēmu šajos divos mēnešos, nekad dzīvē nebiju saņēmis, un domāju, ka smagāki triecieni vairs nav iespējami. Bet kas teica, ka būs viegli? Iespējams, ka Dievs tā ir izlēmis – likt man tik smagus pārbaudījumus, lai es kļūtu tikai stiprāks un panāktu savu mērķi.”

"Es taču neko ļaunu neizdarīju! Nevienu nenodevu! Es tikai gribēju padarīt mūsu visu dzīvi labāku!" tā Andris. (Foto: Juris Vaidakovs)

Vaicāts, kā ticis galā ar visiem šiem cirtieniem, it sevišķi no savējo – bārmeņu cunftes – puses, Reizenbergs atbild: “Sejā tieši man neviens neko neteica, bet aiz muguras gan. Pirmajā dienā, kad paziņoju par startēšanu vēlēšanās, palasīju interneta komentārus, bet pēc tam vairs ne. Pēc pirmajiem desmit komentāriem man pietika. Un nedomāju, ka esmu izslēgts no cunftes. Es taču neko ļaunu neizdarīju! Nevienu nenodevu! Es tikai gribēju padarīt mūsu visu dzīvi labāku! Nezinu, neviens man acīs nav teicis, ka esmu kritis savējo nežēlastībā. Bet, ja arī esmu... Tad neko, varbūt pienācis laiks darīt kaut ko citu.”

Neizslēdz darbošanos politikā

Jā, ko Andris Reizenbergs turpmāk darīs? Jo savas daļas "Balzambārā" viņš pirms vēlēšanām pārdeva un nu ir bez darba. “Uz "Balzambāru" atpakaļ iet netaisos, jo es vienmēr eju uz priekšu. Es neskatos atpakaļ. Uztaisīt jaunu bāru? Ik pa laikam jau nopētu potenciālās telpas, bet... attaisīt bāru tāpat vien? Nē, ja es to kādreiz darīšu, tad tas atkal būs kaut kas oriģināls,” atbild bārmenis, izstāstot nākotnes plānus: “Vispirms es pāris nedēļu atpūtīšos. Jo visu vasaru tirgoju savu siļķi kažokā! Nav jau tā, ka esmu pilnībā bez darba. Mani aicina uz visdažādākajiem pasākumiem, gatavoju savu pasaulē vislabāko kokteili, turpināšu tirgot siļķi kažokā – iztikai pietiek. Aiz bāra vairs tik intensīvi nestrādāšu, bet šo sfēru pilnībā arī nepametīšu. Protams, žēl, ka bārmeņi mani neatbalstīja, bet bija arī tādi, kas man pateica paldies par to, ka es vismaz centos kaut ko darīt šīs sfēras labā.”

Guvis tik daudz triecienu un pamatīgu mācību, Andris Reizenbergs nedomā padoties. “Es eju tikai uz priekšu. Pagaidām politikā paņemu pauzi, taču neizslēdzu, ka atgriezīšos. Protams, tas nebūs GKR saraksts, bet joprojām gribu parādīt cilvēkiem, ka var izdarīt daudzas lietas, ja patiešām to vēlas. Varbūt startēšu Saeimā, jo saņēmu daudz pozitīvu vēlējumu un atbalstu no cilvēkiem, kuri nebija rīdzinieki,” spriež Reizenbergs.

