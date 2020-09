Zināms, kas ir šova "Lauku sēta" jaunās sezonas saimnieki

Skatītāju iemīļotā šova “Lauku sēta” septītajā sezonā pārsteigumu netrūkst, pirmo reizi visa šova vēsturē azartiskā sacensība norisnāsies pie jūras! Septiņas daiļas meitenes un septiņi spēcīgi puiši no visas Latvijas būs ieradušies īstenā Kurzemes sētā, Ģipkas pagastā, mājā ar interesantu nosaukumu “Joki” pie saimniekiem Ieviņas un viņas vīra Ainara.

Pagastā ir ļoti draudzīgi iedzīvotāji, šajā pusē visi ir ļoti saticīgi. Pati saimniece ir enerģiska, un idejas no viņas nerimstās kūsāt. Ieviņa ir čakla, jauka un apsviedīga saimniece, vienmēr izdomās kādu ideju, kuru arī īstenos. Viņa gan glezno, gan nodarbojas ar citiem rokdarbiem un arī pavarmāksla viņai nav sveša, bet gan gluži otrādi - iet no rokas, kas noteikti būs izaicinājums "Lauku sētas" varoņiem - pārspēt saimnieces gatavotos labumus.

Saimniece Ieviņa ir jau pieradusi strādāt ar cilvēkiem, jo pie viņas bija lībiešu kafejnīcas, līdz ar to šova laikā nekas nav traucējis un nekas nebija par daudz. Bieži gadījies, ka gulēt jāiet divos naktī, bet par to nav jābēdā, jo vasara paskrēja ātri. Viņa ir ieguvusi jaunus draugus un saimniecei ir liels prieks, daži no dalībniekiem jau pēc filmēšanas ir atbraukuši ciemos pie saimniekiem.

""Lauku sētā" nav kūrorts, te valda kārtība,” smejoties saka saimniece Ieviņa. “Kopumā mums gāja labi un interesanti, nevienu mirkli nenožēloju, ka piekritām dalībai “Lauku sētā”. Ir iepazīti jauni cilvēki un nevar pateikt nevienu sliktu vārdu. Visi dalībnieki ir cepuri nost, katrs ar savu raksturu, bet visi ļoti, ļoti forši! Savstarpējās intrigas gan ir dalībnieku darīšana, tur es nejaucos!"

“Lauku sēta” šogad ir tik skaistā vietā un vēl pie jūras, kas būs īsts vilinājums visiem dalībniekiem, taču, ja darbi netiks izdarīti, jūra izpaliks. Un šajā "Lauku sētā" neiztikt arī bez kārtīgas jūras nedēļas, kad dalībnieki, saulītei mostoties, dosies jūrā. Lai gan no pirmā iespaida izskatās, ka šajā saimniecībā darbu daudz nevarētu būt un viss ir skaists un sakopts, saimniekiem ir daudz ideju padomā gan sētā, gan ārpus tās, arī pašas sētas saimniecība ir varen liela, kas jau pasaka priekšā - darbu būs gana! Saimniecei ir vairākas ieceres - saimnieku bērnu āra veidotais baseins būs jāatjauno, arī lielais šķūnis būs jāpārkrāso.

Arī šogad "Lauku sētas" vadītājs būs Jānis Rāzna. Pamanīs visu, gan sliņķus, gan čaklos, motivēs dalībniekus strādāt, neļaus slinkot un uzklausīs, bet dalībniekiem jāatceras, ka Jānis redz visu un katru dienu seko līdzi dalībnieku darbiem un nedarbiem.

Jānis. (Foto: publicitātes (Kaspars Filips Dobrovoļskis))

"Esmu pārliecināts, ka šī "Lauku sētas" sezona - "Spēks un Daile" pārsitīs visas iepriekšējās. Man pašam brīžiem bija sajūta, ka esmu kādā augsta līmeņa Holivudas spriedzes filmā, jo dalībnieku atklātā bravūrība un tiešums viedokļu cīņās kombinācijā ar vairākos līmeņos sazarotu (ne)uzticības stratēģiju visu tā samudžināja, ka brīžiem teiciens “Izdzīvo stiprākais” pieņēma pavisam reālus un fiziskus apveidus," saka Rāzna.

Skaties realitātes šovu “Lauku sēta” no 2. oktobra plkst 21 kanālā TV6!