Emīlija, Rūdis un superslepenā aģentūra

Jauns detektīvseriāls bērniem – "Emī un Rū", kur galvenie varoņi Emīlija un Rūdis steigs risināt visdažādākos pasaules glābšanas uzdevumus.

Emīlija Čimpiņa jeb Emī un Rūdis Rimpiņš jeb Rū ir parasti jaunieši, bet kādā dienā viss mainās – viņiem ziņu nosūta Pasaules Labklājības Uzturēšanas Ierīce jeb viedierīce PaLaUzIs, kas viņus izraudzījies kā slepenos aģentus pasaules glābšanas uzdevumos. PaLaUzIs Emīlijai un Rūdim ir iekārtojis superīgu aģentūru kādas mistiskas mājas bēniņos, kur abi, pametot savus ikdienas pienākumus, traucas, lai risinātu kārtējo svarīgo uzdevumu. Tomēr viņi nav vienīgie šīs mājas iemītnieki, ik uz soļa apkārt grozās arī Sētniece. Kas zina, varbūt viņai ir kāda saistība ar notikumiem, ko mēģina atšķetināt Čimpiņ Rimpiņ aģentūra?

Emī un Rū jautros piedzīvojumus lūkojiet "Shortcut Films" latviešu valodā – katru trešdienu divas jaunas sērijas.

"Māsiņas Puteklītes"

Jaunā animācijas sērija Inga Ulmaņa un Andra Sējāna bērnu mūzikas projekta "Brīnumskapis" dziesmai "Māsiņas Puteklītes" stāsta par neparastu skapi kādā pavisam parastā mājā, kādā pavisam parastā dzīvoklī, kādā pavisam parastā bērnistabā.

Aiz tā durvīm, aiz kleitām un blūzēm, krekliem un biksēm, kas paklausīgi dzīvo uz pakaramajiem, mīt noslēpumainā iztēles tumsa, no kuras rodas un bērnistabā sāk iedzīvoties neparasti tēli. Ir tikai jāpieklauvē, un, lūk, puteklītes luteklītes sāk spēlēties ar istabas iemītniekiem un pat piespēlēt uz klavierēm. Šis ir nebēdnīgs stāsts par pasaules telpisko uzbūvi un to, kas atrodas augšā un lejā. Neparasto animēto stāstu skatiet "Shortcut Films".

Bīstamais ceļojums

"Lavkrafta zeme" ("Lovecraft Country") – seriāls, kas jau pretendē uz vienu no gada populārākajiem sava žanra darbiem.

Seriāls balstās uz amerikāņu rakstnieka Meta Rufa 2016. gada romānu, kas seko Atikusam Frīmenam, kad viņš kopā ar savu draugu Letitiju un tēvoci Džordžu sāk ceļojumu cauri 1950. gada Amerikai, meklējot savu pazudušo tēvu. Tādējādi sākas cīņa, lai izdzīvotu un pārvarētu gan Amerikas rasistiskās šausmas, gan drausmīgos monstrus, kuri var pēkšņi parādīties.

Foto: Publicitātes

Seriālu fani saausījās jau tad, kad uzzināja, ka "Lavkrafta zemes" veidošanai pieķēries Džordans Pīls – viens no beidzamo gadu aktuālākajiem Holivudas meistariem. Viņa režisētās neparastās šausmu filmas, kas kāpj pāri žanru robežām, – "Get Out" un "Us" – guva milzu atzinību un uzmanību. Par "Get Out" Pīls saņēma arī "Oskara" balvu kā labākā oriģinālā scenārija autors. Viņš kļuva par pirmo afroamerikāni, kas ticis pie šāda pagodinājuma. Tāpat viņš ir pirmais afroamerikānis, kas vienā gadā saņēmis Oskara nomināciju kā producents, režisors un scenārija autors. Un nu – pavisam neilgi pēc tam – iesaistījies seriāla "Lavkrafta zeme" veidošanā. Kas nozīmē – seriālā netrūks ne spriedzes, ne baismu, ne aktuālu tēmu.

Seriālu skatiet "Shortcut Films" angļu vai krievu valodā ar subtitriem angļu vai latviešu valodā.