Timmas mīļotās Sedokovas fani sāk apspriest viņas ķermeņa formas

Par ikdienas gaitām pāris kā allaž savus fanus informē sociālajos tīklos - gan fotogrāfiju, gan īso videostāstu formātā Instagram, izpelnoties plašu atzinību.

Nesen Anna savus 5,1 miljonus sekotāju iepriecinājusi ar atpūtas fotomirkli no Maiami, kur Jānis redzams peldbiksēs, bet viņa pati - sarkanbaltā vertikāli svītrotā viendaļīgā peldkostīmā. "Mīlestība, sekss, maģija" - ar šādu parakstu angļu valodā dziedātāja papildinājusi fotogrāfiju, pievienojot "liesmiņas" emocijzīmi.

Fotogrāfija izpelnījusies plašu atzinību. Vairāk nekā 120 000 pāra fanu šo ierakstu novērtējuši ar "patīk" sirsniņu un tūkstoši ierakstījuši arī atzinīgus komentārus, saucot Annu un Jāni par "ugunīgāko pārīti", slavējot viņu perfekto izskatu un novēlot laimi un mīlestību arī turpmākajā dzīvē. "Lielisks foto, lieliska figūra", "Ideāls pāris", "Jūs izskatāties burvīgi", "Tāda figūra! Puisim ir paveicies", "Skaists un harmonisks pāris" - komplimentus abiem veltī sekotāji, uzsverot, ka kopš attiecībām ar Timmu Sedokova kļuvusi vēl sievišķīgāka.

Tomēr cik cilvēku, tik viedokļu. Ne mazums fanu, kuri ik dienu seko abu gaitām Instagramā, uzskata, ka ir mainījušās Annas ķermeņa aprises, uzsverot - blakus trenētajam Jānim viņa mīļotā izskatās apaļīga. "Kas ir jādara, lai tik fantastiski izskatītos," jūsmo kāds pāra cienītājs. "Vienkārši ir daudz jāēd," komentāros atbild cits. "Kādam te laiks sākt ieturēt diētu. Ļoti, ļoti ir laiks," iesaka kāds sekotājs. "Cik viņa ir milzīga," vērtē cits. "Es ļoti atvainojos, taču man izskatās, ka esat pieņēmusies svarā," aizrāda vēl kāds Annas cienītājs.

Anna Sedakova nekad nav slēpusi, ka sievišķīgās figūras dēļ savulaik apsaukāta par resnu un cietusi no kompleksiem par savu izskatu. Pirms dažiem mēnešiem viņa Instagram faniem atklāja, ka, cenšoties zaudēt svaru, pievērsusies pašlaik populārajai tendencei, ko sauc "intermittent fasting" jeb pārtrauktā badošanās, kad cilvēki noteiktu skaitu stundu uzņem pārtiku un pēc tam noteiktu stundu skaitu atturas no ēšanas vispār. Anna ievērojusi vienu no skarbākajiem režīmiem - 4 stundas ēšanai un 20 stundas bez pārtikas uzņemšanas vispār. To izdarīt nemaz neesot tik neiespējami, un kilogrami kūst, iespaidos ar saviem sekotājiem dalījās Sedokova.

45 Foto Anna Sedokova un Jānis Timma uz sarkanā paklāja un ikdienā +41 Skatīties vairāk

Saistītās ziņas "Es nezinu nevienu, kurš būtu mīlējis mani vairāk" - Anna Sedokova aizkustinoši sveic mīļoto Timmu dzimšanas dienā Timmas draudzene Sedokova bez krūštura samulsina pazīstamu Krievijas šovmeni "Jā," - Timmas mīļotā Anna Sedokova apstiprinoši atbild uz fanes jautājumu, vai ir stāvoklī