Pirms ienākšanas karaļnamā aktrisei Meganai Mārklai nācās savu suni Bogartu atstāt Kanādā - labu draugu rokās. Bet dažus mēnešus pēc kāzām ar britu princi Hariju pāris pieņēma melnu Labradoras retrīveru. Un tikai tagad kļuvis zināms, kā tad dzīvnieku īsti sauc. Izrādās, sunim dots vārds Pula. Iepriekš ļaudis vien mocījās minējumos, kā tad šo "jauno karalisko suni" sauc, un populārākais vārds bija Ozs. Tas, ka Meganai ir arī bīgls Gajs, gan noslēpumā turēts netika.

Vārdam Pula prinča Harija un Meganas dzīvē ir simboliska nozīme - pula ir naudas vienība Botsvānā, valstī, uz kuru abi devās pirmajā ceļojumā neilgi pēc iepazīšanās. Tas atklāts jaunajā grāmatā "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", vēsta izdevums "People".

Vietējā valodā "pula" nozīmē arī "lietus", un to izmanto, lai kādam vēlētu labu, jo lietus šajā reģionā tiek uzskatīts par laimi un vērtību.

25 Foto Hercogienes Meganas un prinča Harija žestu valoda +21 Skatīties vairāk

Romantiskā ceļojumā uz Botsvānu princis Harijs un Megana Mārkla devās svinēt aktrises 36. dzimšanas dienu. Uz šo Āfrikas valsti viņi aizbrauca sešas nedēļas pēc pirmā randiņa 2016. gadā. Tāpat viņi pērn Harija 35. dzimšanas dienu nosvinēja, savas mājas pagalmā sarīkojot pikniku ar teltīm, guļammaisiem un pašu gatavotu maltīti, gremdējoties sava pirmā kopīgā ceļojuma atmiņās.

71 Foto Skaistākie mirkļi no prinča Harija un Meganas Mārklas karaliskajām kāzām +67 Skatīties vairāk