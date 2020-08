Uz vientuļas salas Klusajā okeānā atrasti trīs bezvēsts pazuduši jūrnieki

Trīs mikronēziešu tautības vīri devušies izbraucienā ar aptuveni 7 metru garu laivu pagājušajā ceturtdienā. Viņi bija plānojuši mērot 42 kilometru garu ceļu no Pulavatas salas uz Pulapa atoliem Mikronēzijā.

Ceļojuma laikā trijotne novirzījusies no kursa, līdz laivai beigusies degviela. Viņiem nācies apstāties pie Pikelotas salas, kas atrodas aptuveni 190 kilometru no viņu galamērķa. Vīriešiem neierodoties Pulapā, viņi izsludināti meklēšanā. ASV Krasta apsardzes Apvienotais glābšanas apakšcentrs Guamā uzsāka meklēšanu, kurā tika iesaistīta palīdzība arī no Austrālijas glābšanas vienībām.

Jau pēc trīs stundām ASV gaisa spēki uz vientuļas salas pamanījuši vīriešu palīgā saucienu. Kā stāsta pulkvežleitnants Džeisons Palmeira-Jena, glābēji jau gatavojušies noslēgt meklēšanas operāciju spēcīgo lietusgāžu dēļ, līdz pēkšņi pamanījuši salu. Nolēmuši to pārbaudīt, līdz pludmalē ieraudzījuši burtu salikumu "SOS" un laivu.

Ceļojuma laikā trijotne novirzījusies no kursa, līdz laivai beigusies degviela. (Foto: AFP/Scanpix)

Amerikāņi nekavējoties sazinājušies ar kolēģiem Austrālijā, kuri novirzījuši savu karakuģi "Canberra" uz salu. No kuģa pacēlies militārais helikopters, kas uz salas atrastajiem vīriem piegādājis ēdienu un ūdeni. Austrālieši apstiprinājuši vīriešu identitāti un pārbaudījuši viņu veselības stāvokli.

Tikmēr ASV krasta apsardzes dienests piegādājis mikronēziešiem rāciju, lai viņi varētu sazināties ar Mikronēzijas patruļkuģi.

Patruļkuģis vīriešus sasniedzis pirmdien ap plkst. 20.00. pēc vietējā laika. ASV krasta apsardzes kapteinis Kristofers Čeiss norāda, ka šo glābšanas operāciju veiksmīgu padarījusi tieši savstarpējā sadarbība. Arī Kanberas komandieris kapteinis Terijs Morisons uzslavēja savu apkalpi: "Es lepojos ar visu klāja reakciju un profesionalitāti."