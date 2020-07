Mirusi pēdējā filmas "Vējiem līdzi" aktrise Olīvija de Hevilenda

Divkārtējā "Oskara" balvas ieguvēja nu kļuvusi par pēdējo mūžībā aizsaukto aktrisi, kas spēlējusi 1939.gada filmā "Gone With the Wind" ("Vējiem līdzi"). Viņa atveidoja Melānijas lomu filmā, kurā galvenās lomas spēlēja Vivjena Lī un Klārks Geibls.

Loma kinolentē "Vējiem līdzi" de Hevilendai deva pirmo "Oskara" nomināciju par labāko otrā plāna tēlojumu. Taču viņa zaudēja "Vējiem līdzi" aktrisei Hetijai Makdanielai, kura kļuva par pirmo melnādaino ASV Kinoakadēmijas balvas ieguvēju.

1946.gadā de Hevilenda saņēma pirmo "Oskara" balvu par kinolenti "To Each His Own". Otro ASV Kinoakadēmijas balvu viņa ieguva 1949.gadā par filmu "The Heiress".

De Hevilenda nostājās pret kinostudiju "Warner Bros", kas tolaik ļoti stingri kontrolēja aktieru karjeru. 1945.gadā viņa tiesā panāca atbrīvošanu no septiņus gadus ilga līguma ar studiju. Lēmums ļāva arī citiem aktieriem brīvāk pieņemt lēmumus par to, kādas lomas un karjeras virzienu izvēlēties.

"Es ļoti lepojos ar šo lēmumu, jo tas izlaboja nopietnu problēmu līgumu sistēmā. Neviens nedomāja, ka es uzvarēšu, taču tā notika," sacīja de Hevilenda. Tiesāšanās laikā viņa tika izstumta no industrijas, taču pēc viņai labvēlīgā lietas iznākuma kļuva par ļoti veiksmīgu aktrisi.

De Hevilendas vairāk nekā 50 gadu ilgajā karjerā filmējusies gandrīz 50 spēlfilmās, bet 80.gados darbojās televīzijā. "Televīzijas bizness sagrauj dvēseli, talantu un cilvēkus," viņa tolaik paziņoja.