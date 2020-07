"Westworld" jaunā 3. sezona – "Shortcut Films"!

Mežonīgo Rietumu pasaule ir izklaides parks bagātiem cilvēkiem - grandiozs projekts, kas izveidots, lai apmierinātu absolūti visu savu apmeklētāju iegribas. Līdz sīkumam ir izbūvēta Mežonīgo Rietumu atmosfēra – tā nav vienīgā šīs milzīgās un apbrīnojamās vietas īpatnība. Šo pasauli apdzīvo androīdi, ko nav iespējams atšķirt no dzīviem cilvēkiem ar miesu un asinīm. Seriālu "Mežonīgo Rietumu pasaule" ("Westworld") atzinīgi novērtējuši gan skatītāji, gan kritiķi - tas saņēmis četras "Zelta globusa" nominācijas, kā arī iegūtas septiņas "Emmy" balvas (un kopā 43 nominācijas).



Divās iepriekšējās sezonās tas ieguvis 42 “Emmy” nominācijas un trīs balvas, no kurām balvu kā labākā dramatiskā otrā plāna aktrise saņēma Tendija Ņūtone (Thandie Newton). “Westworld” ir amerikāņu zinātniskās fantastikas vesterns par mākslīgo intelektu un jaunas dzīvības formas rašanos uz zemes. Tas balstīts 1973. gada filmas “Westworld” un 1976. gada filmas “Futureworld” (“Nākotnes pasaule”) motīvos. Seriāla sižets norisinās Rietumu pasaulē – izdomātā, tehnoloģiski progresīvā mežonīgo rietumu izklaides parkā, ko apdzīvo androīdi. Parks rūpējas par labi situētiem viesiem, kuri var īstenot savas visneprātīgākās fantāzijas, nebaidoties no androīdu atriebības – viņi ir ieprogrammēti tā, lai būtu liegts nodarīt kaitējumu cilvēkiem.

