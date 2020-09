FOTO: glaunas mājas, miljonu vērti īpašumi un idilliskas miera ostas - tā dzīvo pašmāju zvaigznes

Porziņģa "Porziņģciems"

Basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis par saviem miljoniem būvē glaunas villas Liepājā.

Pirms aptuveni gada latviešu sporta zvaigzne Kristaps Porziņģis vienojās par jaunu līgumu ar Nacionālās basketbola asociācijas klubu Dalasas "Mavericks" – tuvākajos piecos gados viņš saņems 158 miljonus dolāru (ap 140 miljoniem eiro). 23 gadus vecais latvietis vienojies par visu laiku ienesīgāko līgumu valsts sporta vēsturē. Tāpat viņš ticis pie lielākā kontrakta "Mavericks" kluba vēsturē. Un to, kur ieguldīt daļu godam sapelnītās naudas, Porziņģis jau ir atradis. Dzimtajai Liepājai tuvajā Jūrmalciemā sarūpējis sev un ģimenei krietnu īpašumu, kurā pašlaik notiek būvniecības darbi. Blakus Pūsēnu kalnam esošo īpašumu Nīcas novadā Porziņģis 2017. gada novembrī iegādājās par 300 tūkstošiem eiro. Un tagad visas ģimenes vajadzībām top pašiem savs ciematiņš – sešas ēkas "Porziņģciemā".

Nīcas novadā, Jūrmalciema pagastā, pie pašas Baltijas jūras un līdzās Latvijas augstākajai kāpai – Pūsēnu kalnam (37 metri virs jūras līmeņa), top brīvdienu māja basketbola zvaigznei Kristapam Porziņģim. Īpašumu, toreiz sauktu par "Zvejnieki–grāmatnieki", Porziņģis iegādājies no diviem brāļiem 2017. gada oktobrī par 300 000 eiro.

Jurkāna miera osta

Liepupes pagastā esošajā īpašumā "Brīzes" saimnieko bijušais ministrs Jānis Jurkāns. Tiesa, uz uztura līguma pamata, jo īpašumtiesības viņš nodevis savai draudzenei Lindai Apsei.

Kā žurnālam "Kas Jauns" pērn stāstīja Jurkāns, viņš īpašumu iegādājies pirms 18 gadiem, jo bijusi vēlme pēc klusas vietas pie dabas, vēlams, jūras tuvumā. „Kad atradu sludinājumu par šo vietu un atbraucu te, te nekā nebija. Tikai mežs. Zinot, ka jūrai tuvāk par 300 metriem neko būvēt nedrīkst, bridu mežā skatīt, kā nu tur būtu... Jau tad sajutos tik īpaši, neizskaidrojami. Šī vieta mani uzrunāja...” klāstīja Jurkāns, kas sauca šo vietu par savām mājām, kur „nekad nejūtas vientuļš”.

Patiesībā šo 4,48 hektārus lielo īpašumu, kurā ir dzīvojamā māja un saimniecības ēka, 2001. gada rudenī par 30 300 eiro iegādājās Ilze Kristīne Jurkāne – politiķa toreizējā sieva. 2012. gadā Ilze šo īpašumu uzdāvināja savam laulātajam draugam Jānim, bet nu jau dažus gadus "Brīzes" ir Lindas Apses īpašums, pamatojoties uz 2016. gada 2. novembrī noslēgto uztura līgumu. Tajā noteikts, ka Jānim Jurkānam ir „bezatlīdzības dzīvokļa tiesības uz nekustamo īpašumu līdz mūža galam”.

Krištopans nespēj pārdot savu māju Berģos

Savs īpašums Berģos ir bijušajam premjeram Vilim Krištopanam.

Kā saka Vilis, viņš ar kundzi Aiju joprojām dzīvojot Berģos. „Kad pārdosim, iesim uz kundzes mantoto māju Mežaparkā. Bet mums jau nekas „nedeg”, tikai ir tas fakts, ka šī lielā māja mums vairs nav vajadzīga. Un, jā, es gribu arī uzsvērt, ka Berģu māju uzbūvēju pirms 30 gadiem, vēl pirms ieiešanas politikā – lai tie visi plukatas, kas tos riebīgos komentārus raksta, saprot. Kas tad man, agri vai vēlu šo īpašumu pārdošu. Tas ir unikāls objekts, otra tāda nav.”

Kā atklāj Krištopans, īpašuma cenu viņš šobrīd noteicis 2,95 miljonu apmērā: „Bet es domāju, ka tūlīt to pacelšu. Tas, kas gribēs nopirkt, nopirks par jebkādu cenu. Sākumā uz dullo biju uzlicis cenu 4,9 miljoni. Pēc būtības īpašumam tā arī būtu jāmaksā, jo ēkas platība ir 1500 kvadrātmetru, ir arī 5,3 hektāri zemes. Tagad samazināju cenu tāpēc, ka pusi zemes nodalīju nost, lai realizētu tur savas biznesa ieceres nekustamo īpašumu jomā.”

Jau pirms dažiem gadiem Krištopans teica, ka apzinās – Latvijas biznesmeņiem pirkums nebūs pa kabatai, un pieļāva, ka villas nākamais saimnieks varētu būt kāds kaimiņzemju bagātnieks, kas novērtēs ekskluzīvo vietu un īpašuma unikalitāti. „Šis ir tāds riktīgs rančo. Otra tāda īpašuma nav. Lai šādā mājā dzīvotu, ir jābūt miljonu biznesam. Kā celtnieks zinu – vai nu taisa labu, vai netaisa nemaz.

Ēķa mājā uzņem kino

Kā izrādās, režisora, filmu producenta Andreja Ēķa un viņa kuplās ģimenes savrupnamā uzņemta krietnu popularitāti ieguvusī komēdija "Klases salidojums". Mājas iekārtojumu veidojusi Ēķa dzīvesbiedre dizainere, Latvijas Kultūras koledžas Dizaina un komunikācijas nodaļas vadītāja, grāmatas "Gribu būt dizainers" autore Daina Gāga-Ēķe.

Taujāts par mājas interjera izveidi, Andrejs pastāsta: „Šajā mājā es neko neesmu darījis. Visu nosaka sieva. Un man tas patīk. Man tas ļoti patīk! Viņa ir interjera dizainere un zina, ko dara. Es tikai ļauju viņai izpausties. Protams, kad Daina mājas interjerā vēlas kaut ko pārmainīt, viņa vienmēr parunā ar mani, apjautājas, kā es domāju. Un ir bijuši gadījumi, kad nākas apstādināt Dainas interjera dizaineres ambīcijas – gadījumos, ja tās izmaksā pārāk dārgi.”

Krēsla pārceļas uz laukiem

Leģendārās grupas "Jumprava" mūziķis Aigars Krēsla kopā ar savu mīļoto sievieti Sandru kopš pagājušās vasaras saimnieko lauku viensētā Vidzemes augstienē.

Dzīvojot prom no lielpilsētas, Krēsla četru mēnešu laikā tā arī nav sajutis, ka viņam no Rīgas kaut kā pietrūktu. „Ja vajag doties uz Rīgu, aizbraucu no Cēsīm ar vilcienu. Pēc deviņām stundām vilciens brauc atpakaļ, es šajā laikā mierīgi pagūstu Rīgā izdarīt visu nepieciešamo un atgriezties savā miera ostā,” skaidro Krēsla un piebilst – vienu rītu pamodies un sapratis, ka grib dzīvot laukos: „Kad tad vēl? Kad man būs 70?”

Zatleru pārim labi Rīgas dzīvoklī

2018. gada sākumā pie eksprezidenta Valža Zatlera un viņa sievas Lilitas viņu Rīgas dzīvoklī viesojās modes mākslinieks Dāvids.

