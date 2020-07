19 Foto Prinča Harija un hercogienes Meganas pēdējais pasākums kā britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem 2020. gada 9. martā +15 Skatīties vairāk

Prinča Harija sievas jaunajā oficiālajā iesniegumā teikts - hercogiene uzskata karalisko ģimeni atbildīgu par to, ka viņu nepasargāja no preses uzbrukumiem. Turklāt Megana apgalvo, ka pēc karalienes pavēles piespiests klusēt arī viņas draugiem, neļaujot tiem nostāties hercogienes pusē un atbalstīt. Tā visa rezultātā nodarīts liels kaitējums viņas garīgajai veselībai, apgalvo Megana.

17 Foto Hercogiene Megana ar dēlu viņa 1. dzimšanas dienā +13 Skatīties vairāk

“Draugi nekad iepriekš nebija viņu redzējuši tādā stāvoklī un bija ļoti noraizējušies par viņas veselību. Pat tad, kad viņa bija stāvoklī un gaidīja Ārčiju, karaliskā ģimene nedarīja neko, lai viņu pasargātu, un neļāva arī draugiem viņu publiski aizstāvēt,” norādīts iesniegumā.

30 Foto Megana Mārkla vienmēr glāsta savu grūtnieces vēderiņu +26 Skatīties vairāk

Kā apgalvots tiesas dokumentos, Meganas draugiem beigu beigās neatlika nekas cits, kā aizstāvēt hercogieni no “anonīmo paziņu pozīcijas”. Slavenību žurnālā “People” ievietotā šāda publikācija radīja lielu ažiotāžu. Kā tagad kļuvis zināms, pieci no draugiem, kas labi pazīst Meganu, par spīti visiem aizliegumiem nolēma viņu aizstāvēt vienīgajā veidā, kādā tas iespējams.

24 Foto Hercogienes Megana, Ketrīna un citi karaliskās ģimenes pārstāvji piedalās karalienes dzimšanas dienas parādē +20 Skatīties vairāk

Lai gan šo draugu vārdi līdz pat šai dienai netiek publiski atklāti, zināms, ka viena bijusi sena Meganas draudzene, viena kolēģe no aktrises karjeras gadiem, kāda paziņa no Losandželosas, vēl kāda aktrise un vēl kāda paziņa. Megana pati apzvēr, ka viņai ar šo materiālu nav ne mazākā sakara, un viņa nekādā gadījumā nevienu nav lūgusi vainot kādu no sava vīra radiniekiem.

Kas attiecas uz izdevumu, kuru tiesā iesūdzējusi Megana, tad tā pārstāvji neatlaidīgi pastāv uz savu taisnību, ka nav izdarījuši nekā pretlikumīga. Kā norādījis “Mail on Sunday” advokāts, izdevums tikai citējis daļu vēstules, kuru hercogiene bija rakstījusi savam tēvam. Viņi citātā nav mainījuši ne rindiņas!

11 Foto Tomass Mārkls dienu pēc Meganas personiskās vēstules publiskošanas +7 Skatīties vairāk

Tieši šī privātās sarakstes publiskošana bija par iemeslu tam, kāpēc Saseksas hercogi mediju iesūdzēja tiesā.

3 Foto Megana Mārkla ar tēvu Tomasu

Savukārt vēstule izdevuma rīcībā esot nonākusi godīgā ceļā: to žurnālistiem iedevis pats Meganas tēvs, kuram tā adresēta. Ja hercogienei nepatīkot, kādā gaismā viņa atspoguļota publikācijā, tad tajā neesot neviena cita vainas, kā tikai Meganas pašas. Kā šī situācija risināsies tālāk, rādīs tikai laiks.

14 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla roku rokā +10 Skatīties vairāk