Losandželosā ar savu armēņu izcelsmes draugu saderinājusies Raimonda Paula mazmeita Monika

Lai gan par precēšanos runāja jau pērn, izrādās, tikai tagad, pēc divu gadu kopābūšanas, Maestro Raimonda Paula mazmeita Monika Pedersena ir piedzīvojusi mīļotā vīrieša – armēņu izcelsmes scenārista Maikla Alojana – bildinājumu. 28. jūnija rītā jeb 27. jūnija vakarā pēc Losandželosas laika Monika sociālajā vietnē "Instagram" publiskojusi fotogrāfijas, kas uzņemtas mirkli pēc tam, kad mīļotais Maikls lūdzis viņas roku. Vienā no bildēm pāris redzams pie galda, kas rotāts ar rožu ziedlapiņām, krāšņu rožu pušķi un torti, uz kuras ar sarkaniem glazūras burtiem rakstīts: „Will you marry me?” (tulkojumā no angļu valodas – vai tu kļūsi par manu sievu?).

Tāpat foto no īpašās dienas savā "Instagram" kontā ievietojis Maikls.

Vasaras sākumā Monikas vectētiņš komponists Raimonds Pauls žurnālam "Kas Jauns" skumji atzina, ka kovidkrīzes radušos ierobežojumu dēļ viņam nav iespējas vasaras brīvdienās sagaidīt savus ārzemēs dzīvojošos tuviniekus – ne meitu Aneti, kas dzīvo Nicā, ne Amerikā dzīvojošās mazmeitas Annu un Moniku, kura bija atzinusies, ka kāzas vēlētos svinēt Latvijā, ievērojot gan latviešu, gan armēņu precību tradīcijas. „Lai paši lemj, kā darīs, kā viņiem būs ērtāk un izdevīgāk. Ziniet, mēs pārāk tālu esam, katrs savā kontinentā, nu ko man jaukties iekšā? Gan viss sakārtosies. Protams, gaidu, kad visa ģimene varēs tikt uz Latviju, kad visi savējie varēsim beidzot satikties,” sacīja Raimonds Pauls.

