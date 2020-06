"Par mums visiem, kuri ir tik dažādi" - uz Liepājas šosejas autobraucējus Jāņos sveicina asprātīga svētku dekorācija

"Mūsu šī gada dekorācija arī ir par to. Par mums visiem, kuri ir TIK dažādi, bet visi kopā vienā mazā brīnišķīgā vietā - Latvijā!

Par iedzērājiem un nedzērājiem, vienalga. Par to, lai gan vieniem, gan otriem ir labs garstāvoklis. Par to, lai mēs viens otram netraucējam būt laimīgiem.

Par to, lai esam laipni un izpalīdzīgi. Par to, ka mēs dzīvojam pasaules vislabākajā vietā, kur viss ir mierīgi, kur viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem!" tā savā "Facebook" profilā raksta idejas autors "Trimen Tractors".