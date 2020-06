Olga Dreģe visu "Limuzīnā" nopelnīto naudu "izmetusi ārā" - kožu dēļ

Olga Dreģe atminas, ka viņai, lauku cilvēkam, kas lielu mūža daļu no lupatiņām šuvusi sev drēbes, sagriezt jaunu kreklu licies kaut kā pretdabiski un neorganiski. Tomēr grieza, un izdevās tik pārliecinoši, ka vēl nesen aktrise uzaicināta šīs prasmes nodemonstrēt īpašā pasākumā.

"Pirms dažiem gadiem farmaceiti rīkoja kaut kādu savu tikšanos, un man bija jāiet pamācīt viņus griezt iesaiņotus kreklus. Viņi bija sapirkuši ārkārtīgi daudz to kreklu, visiem izdalījuši un rīkoja sacensības, kas labāk sagriezīs. Es kā konsultante biju pieaicināta, man bija jāstāsta, kas ir vajadzīgs, lai labāk sagrieztu kreklu. Teicu: pirmām kārtām šausmīgi jāmīl savs vīrs un jābūt greizsirdīgai. Tad tās sagrieztās kreklu lanckas viņi deva tām farmaceitu sievām līdzi par piemiņu,” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi Olga Dreģe, atklādama vēl kādu interesantu faktu: "Par "Limuzīna" algu no kaut kādiem blēžiem „no rokas” nopirku sev dubļonku – nu tādu aitādas kažoku. Aizbraucu uz Maskavu, tik cēli gāju, izšūtu apkakli. Drīz izrādījās, ka tas kažoks pilns ar kodēm... Tā arī izmetu to visu "Limuzīna" naudu ārā!”

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" dubultnumurā!