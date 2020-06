Popmūzikas zvaigzne Ariana Grande nopērk uzreiz divas mājas

31 Foto Ariana Grande nopērk māju Holivudhilsā par 13,7 miljoniem dolāru +27 Skatīties vairāk

Dziedātāja un aktrise Ariana Grande nav žēlojusi 13,7 miljonus ASV dolāru par jaunas, tikko uzceltas mājas iegādi. Šis modernais trīs stāvu īpašums atrodas Holivudhilsā, un no visiem mājas logiem paveras skats uz kanjonu un okeānu. Ēkas iekštelpas ieturētas gaišos toņos un tajās ieplūst daudz dienasgaismas, jo logi sniedzas no grīdas līdz pat griestiem. Grīdas ir no koka.

Vairāk nekā 930 kvadrātmetru lielajā mājā ir plaša dzīvojamā istaba, minimālisma stilā ieturēta virtuve, darba kabinets, četras guļamistabas un septiņas vannasistabas. Mājā labiekārtota arī fitnesa studija un vīna pagrabs 300 pudelēm šī dzēriena. Pie mājas ir baseins.

Savukārt otru īpašumu Ariana Grande par 6,75 miljoniem ASV dolāru iegādājusies no TV personības Elenas Dedženeresas un viņas dzīvesbiedres Poršas de Rosi. Arī šī ēka atrodas Kalifornijā. Montesito īpašumam ir ārkārtīgi interesanta vēsture. Šī 300 gadus senā ēka vārda vistiešākajā nozīmē attransportēta no Anglijas laukiem. Ēka ar koka apdari renovēta. Tai ir akmens sienas, līdzās brīnišķīgs dārzs, kurā plaukst puķes un aug lieli koki. Māja atrodas uz vairāk nekā akru (0,4 hektāri) lielas zemes platības.

Māja konstruēta aizvadītā gadsimta astoņdesmitajos gados, savienojot divas senas klētis, kas savulaik atradušās Sarejā, Anglijā. Šajā namā ir divas guļamistabas un trīs vannasistabas. Grīdas klāj krāsoti ķieģeļi, sienas ieturētas baltā krāsā, bet logi atrestaurēti atbilstoši ēku oriģinālās celtniecības laikmetam.

Abās savienotajās ēkās ir katrā pa savai virtuvei.