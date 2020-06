Jurim Jurašam ķibele pie ķibeles - deputāts izbraukā zaļo zonu un samelojas par azartspēlēm

Sociālās saziņas tīklā "Facebook" pagājušās nedēļas sākumā krietnu uzmanību izpelnījās ieraksts, kurā tika norādīts, ka kāds auto ar pamanāmu uzrakstu „Jaunā konservatīvā partija” novietots stāvēšanai īsti nepiemērotā vietā pie Baltezera publiskās peldētavas. „Godātie kaimiņi un ne tikai, kuri apmeklē Baltezera publisko peldētavu, lūdzu, atstājiet automašīnas, kur pēc likuma ir atļauts to darīt. Neizbraukājiet zaļo zonu,” teikts ierakstā pie foto, kurā redzams nepieklājīgā autovadītāja zālītē novietotais "Subaru".

Tāds info tika ievietots sociālās saziņas tīklā "Facebook". (Foto: no "Facebook")

"Baltezera ielas sākumā ir bezmaksas autostāvvieta, kur novietot auto, un uz peldvietu var doties kājām. Goda vārds, sāk apnikt vienatnē kopt šo skaisto vietu. Varbūt vajadzētu novērtēt un cienīt kāda cita cilvēka darbu un priecāties, ka nebija jāstrādā pašam? Vai arī iesakiet variantus, kā atrisināt šo problēmu – sakopta vide vai arī neviens neko nedara un visi kopā vienkārši ar mašīnām izbraukājam zālienu, lai nav jāpieliek darbs?!” vēstīts ierakstā.

Pēc uzraksta „Jaunā konservatīvā partija” un redzamās numurzīmes ātri vien izdevies „sazīmēt”, kam tad šis auto īsti pieder. Kā noskaidrojis pietiek.com, šī "Subaru" īpašnieks ir neviens cits kā Jauno konservatīvo frakcijas priekšsēdētājs Saeimā un bijušais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Juris Jurašs. Arī pēc Juraša iesniegtās valsts amatpersonas deklarācijas var spriest, ka politiķim pieder 2014. gada izlaiduma "Subaru", ko savā īpašumā viņš ieguvis 2017. gadā.

It kā Jurašam nepietiktu jau ar to, ka viņš pieķerts šādā politiķim un kārtīgam pilsonim neglaimojošā rīcībā, deputāts pagājušajā nedēļā pamanījās arī sameloties radio raidījumā "Krustpunktā" – diskusijā par azartspēļu biznesu Latvijā. Cita starpā vaicāts par azartspēļu spēlēšanu, Saeimas Juridiskās komitejas vadītājs Jurašs apgalvoja, ka to darījis „kaut kad sen, sen jaunībā, varbūt 25 gadus atpakaļ”. Taču ko citu liecina oficiāli dokumenti – atkal tā pati amatpersonas deklarācija, kurā politiķis norādījis, ka 2017. gadā saņēmis vinnēto 382 eiro laimestu no SIA "Latsson Licencing", kas pārvalda interneta azartspēļu vietni "Betsafe", kas populāra totalizatora cienītāju vidū. Protams, iespējams, Jurašs likmju likšanu uz sporta notikumiem neuzskata par azartspēlēm, bet tas ir maz ticams – totalizatoru darbību tomēr nosaka Azartspēļu un izložu likums, un likumus bijušajam Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram jau nu vajadzētu zināt.

Lūk, to vēsta Juraša amatpersonas deklarācija. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jāpiebilst gan, ka "Betsafe" vietnē nereti iespējams ne tikai prognozēt sporta notikumus, bet arī likt likmes uz politiskajām norisēm. Un atcerēsimies, ka 2017. gada jūnijā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas, kurās Jurašs no Jaunās konservatīvās partijas saraksta tika ievēlēts Rīgas domē. Tā ka ir arī iespējams, ka sporta prognozēs Jurašs nemaz nav nekāds speciālists, bet vienkārši riskējis ar savu naudu, paredzot galvaspilsētas mērijas krēslu sadalījumu.

Tā savu iegūto laimestu pēcāk tviterī skaidroja arī Jurašs pats.

Nevajag izplatīt melus. Vienu reizi dzīvē pirms vēlēšanām vēlējos uzlikt likmi uz JKP uzvaru vēlēšanās, jo ticēju sev un savai komandai. Tā bija arī vienīgā reize, kad iemaksāju jebkādu naudu totalizatorā. — Juris Jurašs (@JurisJurass) June 4, 2020

Nekādi meli gan izplatīti netiek, jo Azartspēļu un izložu likums skaidri nosaka, ka "totalizators ir azartspēle". Un, atgādināsim vēlreiz, likumus bijušajam Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram jau nu vajadzētu zināt.

