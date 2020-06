Tomam Grēviņam veikta operācija - viņš nokritis no velosipēda un salauzis roku

Toma velosipēds pēc kritiena. „Mums kopā bijuši lieliski nakts braucieni, randiņi un piedzīvojumi! No Toma Ērenpreisa rokām tas bija nācis, pēdējos gados "X sports" to uzturēja pie labas veselības. Lai veicas nākamajam īpašniekam,” tā Grēviņš par savu nu jau pazudušo braucamrīku. Ja kaut kur tādu pamanāt, ziņojiet Tomam! (Foto: no privātā arhīva)