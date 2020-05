FOTO: Markus Riva izbauda lidojumu virs Viļņas gaisa balonā

Pandēmijas laiks vispirms ļāvis labāk iepazīt savu ģimeni, Latviju, nu – arī tuvāko valstu kaimiņus. Kas to zina, cik ilgi, bet vismaz pagaidām lietuvieši ir vienīgie, kas sagatavojuši un prezentē savu izklaides komplektu – kino no auto lidostā, sociālizēšanās, ievērojot distanci, pilsētas kafejnīcu un restorānu terasēs, lidojums gaisa balonā – un to izbaudīt aktīvi aicina arī latviešus.

Kāri pēc ceļojuma, apmeklējot Viļņu, aizvadītajās brīvdienās realizēja arī dziedātājs Markus Riva. Viņš pirmo reizi lidoja gaisa balonā, turklāt laikapstākļu ziņā skaistākajā dienā, kādu pavasaris līdz tam bija dāvājis. “Tas bija ļoti meditatīvi. Tiesa, pirmās 10 minūtes visu ķermeni bija pārņēmis stress un galvu – domas par to, kas varētu notikt… Taču ar katru metru, ko pacēlāmies virs zemes, bažas izzuda, un apmēram stundu ilgo lidojumu izbaudīju visā pilnībā, pēc tam vēl ilgi sajūtās būdams augstāk par zemi,” stāsta Riva.

Piedzīvojums dziedātājam sākās ne tikai ar iekāpšanu grozā, bet ar piedalīšanos balona pacelšanā – tā pieturēšanu, izkārtošanu; savukārt beidzās – ar līdzdalību tā salocīšanā un iedabūšanu maisā, kopumā tam visam aizņemot trīs stundas. Tie, kas izbaudījuši lidojumu pirmo reizi, ir pārsteigti arī par to, cik mierīgs tas ir. „Paredzēju, ka augšā pūtīs stiprs vējš, taču nebiju aizdomājies, ka balons taču slīd pa vējam, ar vēja ātrumu, kas nozīmē, ka baudi bezvēju,” iespaidos dalās Markus. Tomēr cepure uz viņa galvas neesot bijusi lieka. “Tā kā esmu pagarš, biju tuvu liesmai. Katru reizi, kad to uzpūta, jutu karstumu un nopriecājos, ka man ir cepure.”

Lidojums pāri Viļņai notiek vismaz viena, divu kilometru augstumā, baudot ainavu un pievēršot uzmanību dažādiem objektiem, par kuriem pastāsta pilots. Tā Markus uzzinājis, kur filmēts HBO populārais seriāls “Černobiļa” – piemēram, Viļņas padomju laika blokmāju rajonā uzņemti Pripjatas skati.