Ņemts vērā krietns lērums datu - lūkots reitings "RottenTomatoes", skatīts, cik bieži šie filmu varoņi meklēti "Google", pētīts arī interneta enciklopēdijas "Wikipedia" apmeklētāju skaits tieši šiem tēliem veltītajās sadaļās.

Un tā nu noskaidrots, ka pasaules kino vēsturē populārākais ļaundaris ir aktiera Džoša Brolina atveidotais Tanoss no "Atriebēju" supervaroņu sāgas. Otrajā vietā ļaundaru sarakstā ir Dārts Veiders no "Zvaigžņu karu" sāgas, trešais - nu jau nelaiķa Hīta Ledžera atveidotais Džokers no "Tumšā bruņinieka".

Tālāk sarakstā seko: Lords Voldemorts no "Harija Potera" filmām, Kailo Rens no "Zvaigžņu kariem", Hanibals Lekters no "Jēru klusēšanas" un Terminators no "Terminatora".

Interesanti, ka ir arī īpašs atsevišķs saraksts, kurā publiskots, kurā valstī kurš ļaundaris ir tas populārākais. Dominē Tanoss vai Džokers, bet ir arī divi izņēmumi. Kongo ļaudis par populārāko uzskata Terminatoru, bet kino fani no Mali - Ala Pačino atveidoto Toniju Montanu no filmas "Seja ar rētu" ("Scarface").

Latvijā populārākais ir Tanoss, tāpat kā pārējās Baltijas valstīs un vispār lielākoties Eiropā. No mums tuvējām valstīm vien Polijā pārsvarā ir Džokera kulta sekotāji.