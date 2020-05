Noklausies - pašmāju hiphoperi laiž klajā dziesmu un video apokalipses noskaņās

Dziesmai radīta arī ievērības cienīga video ekranizācija Stīvena Kinga stāstiem raksturīgās noskaņās, aizvedot skatītājus ceļojumā uz pasauli pēc apokalipses.

"Lūkojoties no malas uz to, kas šobrīd notiek Latvijas hiphopā, ļoti gribējās radīt kaut ko nedaudz atšķirīgu – gan audio, gan vizuālā rokraksta ziņā. Dzīvojot ar šo domu dienu no dienas, nolēmu, ka šo apņemšanos īstenošu kopā ar vienu no saviem visu laiku iecienītākajiem pašmāju hiphopa māksliniekiem Kurtu," stāsta 4ii.

Viņš arī norāda, ka skaņdarbs un tā video faktiski veido divus atsevišķus stāstus. "Ja dziesma ir manas un Kurta subjektīvas pārdomas par procesiem žanrā, tad video ir stāsts par dzīvi pēc pasaules bojāejas. Katrs to var uztvert, kā vēlas: kā simbolisku interpretāciju dziesmā izskanējušajam vai neatkarīgu vēstījumu par visapkārt notiekošajām pārmaiņām."

Skaņdarba vizuālā noformējuma idejas autors un īstenotājs ir mūziķu vidū labi zināmais video meistars Jānis Jēkabsons jeb Uppfade. Klipa režisors ar psiholoģiskām šausmu filmām raksturīgiem vizuālās valodas elementiem radījis emocionāli daudzdimensionālu piedzīvojumu, kurā 4ii un Kurta klejojumi BMX mugurās naksnīgā pēcapokalipses pilsētā kļūst par vakcīnas meklējumiem, lai novērstu neizbēgamo. Kā atklāj dziesmas autori, lai klipa vajadzībām atrastu piemērotu vidi, kas radītu iecerēto noskaņu, un izveidotu šo paralēlo video stāstu, filmēšanā aizvadītas daudzas naktis dažādās Latvijas vietās, tostarp Rīgā, Saldū, Siguldas novadā, Zaķumuižā, Koknesē un citur.

4ii un Kurta kopīgais singls "Krustugunīs" tapis "Prime Time Records" ierakstu studijā, un to producējis mūziķis Jānis Šmēdiņš jeb Fakts, savukārt mūzikas autors ir Sandis Siliņš (Silins Beats).