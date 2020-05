"Džokera" zvaigzne Vakīns Fīnikss un viņa līgava Rūnija Mara gaida pirmdzimto

Filmas "Džokers" ("Joker") zvaigzne Fīnikss (45) un "Meitene ar pūķa tetovējumu" (The Girl with the Dragon Tattoo") aktrise Mara (35) pašlaik patrodas pašizolācijā savās mājās Losandželosā. Un zinoši avoti vēsta - Mara esot jau aptuveni sestajā grūtniecības mēnesī. Abiem šis būs pirmais bērns.

Abi aktieri iepazinās 2012. gadā, filmas "Her" uzņemšanas laukumā. Taču par pāri kļuva citas filmas uzņemšanas laikā - 2016. gadā Fīnikss atveidoja Jēzu, bet Mara - Mariju drāmā "Marija Magdalēna". Pērn jūlijā aktieri paziņoja par saderināšanos.