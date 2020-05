"Bez tabu" bijusī žurnāliste Baiba Runce kļuvusi par precētu sievu

View this post on Instagram

“Ome un opis apprecējās laikā, kad valstī bija izsludināta ārkārtējā situācija,” varēšu stāstīt saviem mazbērniem. 🦋 Bijām plānojuši šo dienu svinēt citādāk, bet, teikšu godīgi, esam laimīgi, ka kāzas nepārcēlām. ❤️ Tā tiešām bija diena mums, un es pat nestādos priekšā, cik noguruši dienas beigās ir tie jaunlaulātie, kuriem apkārt ir desmitiem viesu. Tāpat mēs stresojām, tāpat mēs nebijām ēduši, tāpat mēs gaidījām brīdi, kad varēsim vienkārši pasēdēt. 😅 Tomēr neizpalika arī bez pārsteigumiem un svinībām, par ko paldies mūsu burvīgajiem vedējiem @signekonrade un @sorry_cashonly 🥂 . . . Foto ir tik daudz un tik skaistas, ka būs vēl. Par to parūpējās @vowfoto ⭐️ Par kleitu @amelii.dress 💕 (bučas @ievaruka 😘) Par līgavas pušķi paldies vīramātei @dacehaka 💐 Par frizūru un makeup @signekonrade 😻