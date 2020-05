Publicitātes foto

Baudīt kino, neizkāpjot no auto, piedāvās arī Ķīpsalā

No sestdienas, 16. maija, Ķīpsalas izstāžu centra stāvlaukumā sāks darboties Drive in Kino jeb iespēja baudīt filmas jebkurai gaumei, sēžot savā auto. Komēdijas, drāmas, romantika un asa sižeta filmas un, protams, multfilmas no lielākajām starptautiskajām filmu studijām. Drive in Kino Ķīpsala piedāvās baudīt divus līdz četrus seansus dienā. Brauc vienatnē vai sasēdini savējos – vienai automašīnai jāiegādājas tikai viena biļete.