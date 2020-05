Aktrises Mērijas Keitas Olsenas un bijušā Francijas prezidenta Sarkozī pusbrāļa laulība beidzas ar skandālu

17 Foto Mērija Keita Olsena iziet ielās ar draugu Sarkozī un viņa meitu. Abas dāmas ir viena auguma +13 Skatīties vairāk

Nepilnus piecus gadus pēc kāzām Olsena vērsusies instancēs ar "neparedzēta gadījuma pieteikumu" šķirt laulību. Šāds pieteikums viņai jāiesniedz, jo laulību šķiršanas Ņujorkā ārkārtējā stāvokļa laikā nemaz netiek izskatītas.

Bet viņai esot nepieciešams šķirties, jo Sarkozī advokāti informējuši, ka aktrisei līdz 18. maijam jāizvācas no saviem apartamentiem Manhetenā. Taču to izdarīt viņa nevar - šo pašu koronavīrusa pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu dēļ. Bet ja tiesā tiks pieņemts šķiršanās pieteikums, tad vīram iespējas izlikt Olsenu no mājām vairs nebūs.

Ar Sarkozī, kas par viņu ir 17 gadus vecāks, seriāla "Pilna māja" zvaigzne Olsena apprecējās 2015. gada novembrī. Par attiecībām un privāto dzīvi gan Mērija Keita, gan viņas dvīņumāsa Ešlija ar medijiem runāt ir vairījusies. Arī Olsenas preses pārstāvji pagaidām vēl neatbild uz jautājumiem, kādas tad nesaskaņas laulāto draugu starpā radušās.