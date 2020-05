Agnese Zeltiņa pārsteidz ar jaunu frizūru - tagad viņai ir pavisam īsi mati

View this post on Instagram

Izvedu pastaigāties savus jaunos, īsos matus. Gari mati ir super un daudzi no Jums teiks, ka tas ir sievišķīgi un tā patiešām ir. Jūs visi pārsvarā balsojāt PAR garajiem. Taču, pēc 14 gadu veidošanas, lokošanas, pieaudzēšanas turp un atpakaļ , krāsošanas, gofrēšanas, lakošanas un piepacelšanas , es ar tiem tieku galā 5 minūtēs, kas šobrīd ir ļoti svarīgi. Paldies @alise_teivane un visiem kas mani loloja ar garajiem, tagad pamainu ritmu un sajūtas! Paldies @likarulla par iedrošinājumu. Viņa man teica : “ В нашем с Тобой то возрасте нужна стрижка. Не надо быть стареющей русалкой🙈💇‍♀️😅😇»Lai Jums visiem super piektdienas vakars!🌱