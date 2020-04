"The Rolling Stones" laiž klajā jaunu dziesmu par dzīvi pandēmijas laikā

"The Rolling Stones" jauno četras minūtes garos dziesmu "Living in Ghost Town" laidusi klajā ceturtdien.

"Es esmu spoks, dzīvoju spoku pilsētā, tu vari meklēt mani, bet es nevaru tikt atrasts," dzied Miks Džegers, kurš sarakstījis šo dziesmu kopā ar ģitāristu Kītu Ričardsu.

"The Rolling Stones" skaidroja, ka pie šīs dziesmas strādāja jau pirms visā pasaulē jaunā koronavīrusa dēļ tika noteikti ierobežojumi cilvēku kustībai un slēgti uzņēmumi, un nolēmuši pārskatīt to no jauna, atrodoties izolācijā, pieņemot, ka tā sasauksies ar pašreizējo situāciju pasaulē.

Grupas "The Rolling Stones" solists Miks Džegers. (Foto: AFP/Scanpix)

"Rolling Stones" nesen pievienojās daudzām citām mūzikas zvaigznēm virtuālajā koncertā "One World: Together At Home".

Pasākumu rīkoja starptautiskā aktīvistu platforma "Global Citizen" sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un amerikāņu popzvaigzni "Lady Gaga", un tā mērķis bija "radīt globālās vienotības brīdi cīņā, lai apturētu Covid-19".

Koncerts tika pārraidīts lielākajos televīzijas tīklos visā pasaulē un to vadīja ASV televīzijas šovu personības komiķi Džimijs Felons, Džimijs Kimels un Stīvens Kolberts.