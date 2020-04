"Izelpo bailes un ieelpo dzīvi!" - sportiskā mūziķa Kaspara Zlidņa atziņas, par ko krīzes laikā vērts aizdomāties ikvienam

View this post on Instagram

Ir kāds spēks, kas ir daudz lielāks par fizisku spēku. Sports ir tikai rotaļa, kas nav jāpadara par kārtējo atkarību, lai būtu par sava ķermeņa vergiem, ieciklējoties tikai uz savām ārējām aprisēm. Mēs varam novērot, kā miljoniem cilvēku visā pasaulē sporta spēles padarījuši par sava veida reliģiju un sportistus- par elkiem, ko pielūgt. Cilvēka būtība neaprobežojas ar ķermeni, fiziskām izpausmēm un kvalitātēm. Ķermenis ir tikai instruments, kas dots katra personīgās dzīves uzdevumu īstenošanai, nevis sava ego apliecināšanai. Dzīves mērķis nav kļūt ātrākam, izturīgākam vai spēcīgākam par otru, bet gan būt tik stipram, lai varētu iedvesmot un atbalstīt tos, kuriem tas šobrīd nepieciešams visvairāk. Dzīve nav sacensība un konkurence. Tā ir iespēja mums visiem apzināties, ka, esot personīgi spēcīgiem, varam pilnvērtīgāk attīstīties un pilnveidoties arī kā siebiedrība kopumā, iedvesmojot vienam otru, nevis sacenšoties un cīnoties. Mēs trenējamies un rūpējamies par savu veselību, lai varētu dzīvot kvalitatīvu un piepildītu dzīvi. Kustību brīvība mums ļauj realizēt un piepildīt savu dzīvi ar jēgpilnu saturu, nevis lai plūktu uzvaras laurus un krātu medaļas, kas agri vai vēlu plauktā bezvērtīgi pazūd zem putekļu kārtas. #inner #strength #power #peace #greatness #inspire #support #health #lifestyle