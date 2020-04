"Svinēsim, kad izveseļosies pasaule!” - Aigars Fadejevs sola ar jauno sievu vēl dejot uz galdiem

Aigars Fadejevs apprecējās 20. martā. Viņš sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklājis, ka šis datums laulības noslēgšanai bijis ieplānots jau labu laiku iepriekš, taču kāzu vērienu pabojājusi Covid-19 epidēmija Latvijā. „Mums tās kāzas kā mēra laikā trāpījās,” jokojot atzina godalgotais sportists. Un nudien nācies kāzu plānus krasi pamainīt. „Svinējām ļoti šaurā cilvēku lokā. Bija mūsu vistuvākie cilvēki, tuvinieki, bērni. Viesu skaitu nācās noīsināt līdz minimumam,” atklāja Fadejevs, piebilstot – vienīgais „svešais viesis” kāzās bijis fotogrāfs.

Taujāts, vai kāds no agrāk lūgtajiem kāzu viesiem nav bijis apvainojies, ka „palicis aiz strīpas”, Aigars atklāja: „Svinības tiks rīkotas vēl. Epidēmijas dēļ vēlamās svinību vietas bija slēgtas. Ciet ir gan restorāni, gan pilis, gan muižas. Mēs neesam pat izdancojušies pa galdiem un zinām, ka kāzu svinības turpināsim. Gaidām, lai izveseļojas pasaule,” tā Fadejevs.

Aigars šobrīd strādā par sporta terapeitu, un Eva ir veiksmīga biznesa sieviete – programmatūras izstrādes uzņēmuma "RIX Technologies" valdes priekšsēdētāja (Foto: Mārtiņš Ziders)

Aigars šobrīd strādā par sporta terapeitu, un Eva ir veiksmīga biznesa sieviete – programmatūras izstrādes uzņēmuma "RIX Technologies" valdes priekšsēdētāja un patiesā labuma guvēja. Šī uzņēmuma peļņa pērn pārsniedza 1,7 miljonus eiro. Nesen oficiāli tika šķirta Fadejeva un viņa pirmās sievas Lindas Silājas laulība – pāris gan nedzīvoja kopā jau aptuveni divus gadus.

Iesaka būt fiziski aktīviem

Fadejevs savus darba pienākumus pārcēlis no iekštelpām pie dabas, uz Biķernieku mežu, kur notiekot treniņi. (Foto: Juris Rozenbergs)

Ņemot vērā, ka Aigars Fadejevs šobrīd strādā par sporta terapeitu, viņš iesaka, kā uzturēt sevi formā Covid-19 epidēmijas laikā, ņemot vērā arī noteiktos ierobežojumus. Fadejevs savus darba pienākumus pārcēlis no iekštelpām pie dabas, uz Biķernieku mežu, kur notiekot treniņi. „Ikvienam šajā laikā ieteiktu nebūt mazkustīgam, tikt ārā no tām četrām sienām un doties pie dabas. Rīga ir unikāla galvaspilsēta, te ir pieejami meži. Aplami ir uzskatīt, ka šajā laikā jāsēž telpās. Neieteiktu ietekmēties no tās masu psihozes, sēdēt ģimenēm un bērniem telpās, bet gan, izvairoties no cilvēku masām, doties dabā, pasportot,” saka Fadejevs.