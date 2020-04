Intars Busulis: „Par šādiem laikiem sapņoju jau sen”

Intars Busulis pašizolācijas dienas pavada Ģibuļos, kas ir netālu no viņa dzimtajiem Talsiem. (Foto: no privātā arhīva)

Intara Busuļa un viņa ģimenes miera osta ir lauku mājas Ģibuļos, kur viņš arī līdz šim centies pabūt ikvienu brīvu brīdi. Mūziķis žurnālam "Kas Jauns" stāsta, kā viņam paiet šis pašizolācijas laiks: „Man sen bija šāda doma, kura gan šķita diezgan nereāla... Kaut kādreiz varētu tā nesteidzīgi pabūt kopā ar ģimeni, darot ikdienišķās lietas laukos. Es sapņoju par to, lai kādreiz varētu paņemt pāris mēnešu pauzi no radošās darbības, bet tas nudien šķita nereāli. Šīs brīvdienas no nemitīgās steigas mēs paši piesaucām...”

Šādā ekipējumā mūziķis dodas uz tuvējo veikalu, kas no viņa lauku mājām atrodas vairāku kilometru attālumā. (Foto: no privātā arhīva)

Intars atzīst, ka beidzot smadzenes atpūšas, jo ikdienā pirms vīrusa epidēmijas bijis vienā skrējienā. „Darbi, darbi, nemitīgi darbi. Pulkstenī vien jāskatās, domu pilna galva. Skatuve, lidojumi, mēģinājumi,” neseno ikdienu atminas Busulis.

11 Foto Intars Busulis Rīgas svētkos gan atkailinās, gan spēlē trombonu +7 Skatīties vairāk

Viņš atzīst, ka viņa režīms krasi mainījies. „Tagad gulēt eju, kā pienākas – ap desmitiem vakarā. Un bez modinātāja jau agrā rīta stundā esmu pamodies možs un enerģijas pilns! Atzīšos, kādu laiku īsti nedaru neko. Arī radošajā jomā esmu paņēmis pauzi un nejūtu vajadzību pēc tādām izpausmēm. Gribas vienkārši apstāties. Šādas tādas lauku lietas paveicu, malciņu sagādāju, sulas patecinu, bet citādi mēs dzīvojam mierīgi,” nosaka Busulis.